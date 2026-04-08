Empanadas: qué cantidad comemos, de qué clase y cuál es el día preferido para pedirlas

Cada 8 de abril se celebra el Día de las Empanadas , una de las preparaciones más emblemáticas de la gastronomía de América Latina . Versátil, accesible y presente en todo tipo de reuniones, este plato tradicional continúa reinventándose y manteniendo su lugar como uno de los favoritos en distintos países de la región, también dentro de las plataformas de delivery.

Aunque hoy forma parte de la identidad culinaria latinoamericana, el origen de la empanada se remonta a antiguas preparaciones que consistían en envolver distintos rellenos dentro de masas o panes para facilitar su transporte. Con el paso del tiempo, esta costumbre se extendió desde Medio Oriente hacia Europa y, posteriormente, llegó a América con la colonización española, donde cada territorio adoptó y transformó la receta según sus ingredientes y tradiciones locales.

Actualmente, la empanada se disfruta en una gran variedad de versiones: horneadas o fritas, con masas finas o más gruesas, y con rellenos que van desde carnes y quesos hasta opciones vegetarianas o incluso dulces. Esta diversidad también se refleja en la oferta disponible en PedidosYa, donde restaurantes y comercios de distintos países acercan sus propias interpretaciones de este clásico a miles de usuarios cada día.

Justamente es esta aplicación la que organizó un análisis de datos sobre los pedidos de empanadas en los últimos años, y esta acción ha permitido llegar a varias conclusiones al cruzarlos.

La popularidad de las empanadas también se refleja en su crecimiento dentro de la plataforma. A nivel regional, los pedidos aumentaron un 27% en el último año. Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay encabezan el ranking de países con mayor demanda.

Para muchos, las empanadas de carne cortadas a cuchillo son tradicionales, sabrosas y parte de los sabores especiales de los argentinos.

En Argentina, las ventas crecieron 20% durante 2025, en comparación con el año anterior, lo que reafirma la vigencia de este plato dentro de los hábitos de consumo locales.

A su vez, los datos más recientes muestran una aceleración en la demanda: solo durante el primer trimestre de 2026 se registró un incremento del 38% interanual.

Este crecimiento está impulsado principalmente por el público adulto, que concentra el 68% de los pedidos, seguido por jóvenes (21%) y adultos mayores (11%). En cuanto a la distribución por género, el 54% de quienes ordenan empanadas son hombres y el 46% mujeres.

La demanda en el país se concentra principalmente en los grandes centros urbanos: Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, La Plata y Bahía Blanca se posicionaron como las ciudades con mayor volumen de pedidos durante el año pasado. El crecimiento del consumo también se refleja en la expansión de la oferta en todo el país: PedidosYa cuenta con más de 2.500 comercios de empanadas distribuidos en más de 100 ciudades, lo que evidencia el fuerte alcance y la diversidad de opciones disponibles.

Los sabores favoritos de los usuarios

A pesar de la creciente diversidad de sabores y nuevas combinaciones disponibles, los argentinos siguen eligiendo las opciones clásicas: jamón y queso, carne y pollo encabezan el ranking de sabores más pedidos; más lejos, se ubican las de humita y las de verdura, lo que refleja el fuerte arraigo de estas recetas tradicionales en los hábitos de consumo locales.

Cuándo se piden más empanadas

El análisis de los datos también permite identificar patrones de consumo. Tanto en la región como puntualmente en Argentina, el sábado se posiciona como el día con mayor cantidad de pedidos de empanadas, con un pico alrededor de las 21 hs, lo que confirma su rol como una de las opciones favoritas para la cena del fin de semana.