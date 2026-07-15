Lengua de suegra: el abono casero que puede favorecer su floración sin dañar las raíces

Sus hojas rígidas, verticales y siempre verdes explican por qué la lengua de suegra ocupa tantos rincones de casas y oficinas. Sin embargo, esta resistente planta también puede producir delicadas flores blancas o verdosas. Conseguirlo no es sencillo: hace falta un ejemplar maduro, buenas condiciones ambientales y cuidados equilibrados.

También conocida como sansevieria, aunque su nombre botánico actual es Dracaena trifasciata, la especie tolera períodos de sequía y ambientes con poca luz. Esa capacidad para sobrevivir no significa que florezca fácilmente. De hecho, el Jardín Botánico de Misuri señala que las flores aparecen rara vez en plantas cultivadas dentro del hogar. Cuando lo hacen, nacen sobre varas alargadas y desprenden un aroma suave.

Una de las recetas caseras más difundidas utiliza cáscaras de banana, un residuo que contiene potasio y otros minerales. La propuesta consiste en aprovecharlas como complemento para el sustrato, aunque no existe garantía de que provoquen la aparición de flores en pocas semanas.

Su efecto dependerá de la descomposición, la cantidad aplicada y las condiciones generales de la planta. Para preparar una infusión, se pueden cortar las cáscaras, colocarlas en agua durante dos o tres días y luego colar cuidadosamente el líquido. Otra alternativa es hervirlas unos diez minutos, dejar enfriar la preparación y emplearla diluida durante el riego. Enterrar pedazos directamente en una maceta de interior resulta menos aconsejable, ya que puede atraer insectos, generar malos olores o favorecer la aparición de hongos.

La aplicación debe ser moderada y realizarse únicamente durante el período de crecimiento activo, principalmente en primavera y verano. Una pequeña cantidad cada tres o cuatro semanas resulta más prudente que repetir el procedimiento cada pocos días. La lengua de suegra crece lentamente y no necesita grandes dosis de fertilizante. Además, los preparados caseros no permiten conocer con exactitud la concentración de nutrientes. Por eso, una alternativa más controlada es utilizar un fertilizante equilibrado para plantas de interior, diluido a la mitad de la dosis indicada por el fabricante.

La luz y el riego son más importantes que el abono

Ningún fertilizante puede compensar una ubicación demasiado oscura o un sustrato permanentemente húmedo. Para desarrollarse con vigor, la lengua de suegra necesita luz indirecta intensa y puede tolerar algunas horas de sol suave. Aunque sobrevive en rincones sombríos, allí su crecimiento será más lento y tendrá menos posibilidades de florecer. El riego debe realizarse solamente cuando la tierra se encuentre seca. Como sus hojas y rizomas almacenan agua, el exceso de humedad puede pudrir las raíces, ablandar la base y provocar manchas amarillas o marrones.

El recipiente también debe contar con orificios de drenaje y una mezcla aireada, similar a la utilizada para cactus y suculentas. No hace falta cambiarla de maceta todos los años: una planta ligeramente ajustada puede desarrollarse sin problemas. Sin embargo, no conviene forzar un estrés extremo ni dejar raíces deformadas durante demasiado tiempo con la intención de provocar flores. La prioridad siempre debe ser conservar un ejemplar saludable.

Por qué la floración puede tardar años

La edad es otro factor decisivo. Los ejemplares jóvenes difícilmente producen varas florales, incluso cuando reciben luz, agua y nutrientes adecuados. En una planta madura, la floración suele presentarse durante las estaciones cálidas y no necesariamente se repite cada año. Por eso, la cáscara de banana debe entenderse como un complemento eventual y no como una fórmula infalible.

Una ubicación luminosa, riegos espaciados, buen drenaje y fertilización moderada ofrecen mejores resultados que cualquier “truco” aislado. También conviene mantenerla lejos de niños y mascotas: la Universidad Estatal de Carolina del Norte advierte que la planta puede resultar tóxica si se ingiere.