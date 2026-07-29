El ejercicio sin impacto que protege el corazón y supera a las caminatas tradicionales

A medida que pasan los años, la búsqueda de actividades físicas cuidadosas con el cuerpo se vuelve una prioridad. Si bien la caminata y la bicicleta fija suelen ser las opciones más recomendadas para los adultos mayores, existe un ejercicio que cuida el corazón.

Se trata del yoga . Esta disciplina trabaja simultáneamente sobre el cuerpo y el sistema nervioso. La combinación exige al corazón bombear sangre con mayor eficiencia, fortaleciendo la resistencia cardiorrespiratoria de forma progresiva.

Entre sus principales beneficios comprobados se destaca el control de la presión arterial. Su práctica constante relaja los vasos sanguíneos y disminuye la activación del sistema de alerta del cuerpo, resultando especialmente beneficioso para personas con hipertensión leve o moderada.

Además, al priorizar la respiración consciente y la relajación profunda , ayuda a incrementar la capacidad pulmonar y a reducir la frecuencia cardíaca en reposo. También favorece la dilatación de las arterias al optimizar la función endotelial.

De acuerdo con investigaciones indexadas en PubMed, la actividad física enfocada reduce los indicadores de estrés en el corazón, mejora la capacidad funcional y eleva la calidad de vida.

Más allá de la flexibilidad o la precisión en las posturas, el éxito de una sesión radica en la alineación corporal, la presencia mental y el control de la respiración.

Además, destaca por su accesibilidad: no requiere equipamiento costoso ni membresías, y puede disfrutarse tanto en la comodidad del hogar como en espacios al aire libre y en grupo.