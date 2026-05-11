El secreto con bicarbonato y laurel que cambia el olor de tu hogar

El truco casero con laurel y bicarbonato que arrasa en redes sociales. Ni perfumes ni aerosoles: la mezcla barata que deja la casa impecable.

El bicarbonato y el laurel forman una combinación en la limpieza del hogar. Muchas personas empezaron a usar esta mezcla para combatir malos olores, refrescar ambientes y mantener algunos rincones libres de humedad. Lo mejor es que se trata de ingredientes baratos.

Bicarbonato y laurel: por qué esta mezcla se volvió tan popular El bicarbonato de sodio absorbe olores y ayuda en la limpieza de superficies. El laurel desprende un aroma intenso gracias a sus aceites naturales. Uno de los usos más comunes aparece en placares, cajones y zapatos. Muchas personas colocan bicarbonato junto a hojas secas de laurel en pequeños recipientes o bolsitas de tela. Esa mezcla ayuda a reducir olores acumulados y aporta un aroma herbal agradable.

bicarbonato y laurel. Freepik

También se usa en cocinas y baños. El bicarbonato ayuda a remover suciedad ligera y restos de grasa, mientras el laurel aporta perfume natural. Algunas personas hierven hojas de laurel y luego agregan bicarbonato al agua tibia para limpiar pisos o mesadas.

Otro motivo por el que esta combinación ganó popularidad tiene relación con los insectos. El aroma del laurel resulta molesto para algunas plagas domésticas como hormigas o cucarachas. Aunque no reemplaza métodos profesionales, muchos lo usan como apoyo en zonas pequeñas del hogar.