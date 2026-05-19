Remodelaban un antiguo hospital y dieron con un hallazgo inesperado del Imperio romano

Mientras avanzaban las obras de remodelación en un antiguo hospital de Inglaterra , arqueólogos dieron con un hallazgo inesperado del Imperio romano. En el predio del ex Essex County Hospital, en Colchester, apareció el entierro de una mujer de alto estatus, colocada en un ataúd de plomo decorado y acompañada de objetos valiosos.

El descubrimiento fue realizado por el Colchester Archaeological Trust durante los trabajos previos y paralelos a la reconversión del lugar. El sitio ya presentaba fuerte presencia romana: se detectaron restos de entierros, ocupación e industria, además de la traza de una gran vía romana.

Lo que más llamó la atención esta vez fue la calidad del entierro. Según el material difundido por los arqueólogos, la mujer fue enterrada con peinetas de azabache, un conjunto de frascos de vidrio poco frecuentes y otros bienes funerarios que muestran una ceremonia cuidadosamente preparada y con mucho gasto .

El hallazgo apareció durante las obras de remodelación del predio y volvió a mostrar la fuerte presencia romana que todavía permanece bajo tierra en Colchester.

Los análisis científicos también sumaron datos llamativos. Dentro del ataúd se detectaron restos de incienso y yeso, mientras que en uno de los recipientes de vidrio aparecieron resinas exóticas. Para los especialistas, esos elementos sugieren que en el tratamiento del cuerpo después de la muerte se usaron sustancias importadas y valiosas, algo que refuerza la idea de que se trataba de una persona importante dentro de la comunidad local.

Los primeros estudios indican que la mujer tenía entre poco más de 20 y poco más de 30 años, y que posiblemente había crecido en Colchester. Ese detalle le da al hallazgo un costado todavía más cercano, porque conecta el entierro no solo con el mundo romano en general, sino con una persona que probablemente formó parte de la vida cotidiana de esa ciudad en la etapa tardorromana.

El entierro fue hallado en la fase final de una excavación que llevaba varios años de trabajo en el predio del antiguo hospital. Ahora, tanto el ataúd como los restos y la información obtenida a partir de los análisis forman parte de una exhibición en el Roman Circus Visitor Centre de Colchester.

Por eso, este hallazgo no solo sorprendió por aparecer en medio de una remodelación urbana. También volvió a mostrar hasta qué punto el suelo de Colchester sigue guardando rastros de su pasado romano, incluso en un lugar tan cotidiano y moderno como el terreno de un viejo hospital.