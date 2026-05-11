Hallazgo en Bélgica: una pequeña bolsa de 1.600 años muestra el paso entre Roma y el mundo que siguió

Un hallazgo en Bélgica volvió a poner la atención sobre uno de los momentos más difíciles de ver en la historia: el paso entre el mundo romano y la etapa que vino después. En una tumba de unos 1.600 años hallada en Oudenburg, los arqueólogos estudiaron una pequeña bolsa que podría ayudar a entender cómo seguía funcionando el intercambio cotidiano cuando el dinero romano de poco valor dejó de circular con normalidad.

La sepultura, conocida como A-104, había sido descubierta en la década de 1960 en uno de los cementerios tardorromanos vinculados al fuerte costero de Oudenburg. Ahora, una nueva revisión del conjunto permitió mirar de otra manera los objetos que habían aparecido dentro de esa bolsa.

A diferencia de otros descubrimientos más llamativos, este no incluye oro ni grandes tesoros. En la bolsa había al menos tres, y quizás cuatro, monedas de bronce, fragmentos de objetos de aleación de cobre, piedras de sílex, un encendedor de hierro y otras pequeñas piezas metálicas. A simple vista, parte del contenido puede parecer chatarra. Pero para una persona que vivía en esa frontera del mundo romano a comienzos del siglo V, esos elementos pudieron haber tenido valor práctico y también económico.

Oudenburg ocupaba una posición estratégica cerca de la costa del mar del Norte, en la actual Flandes occidental. En época romana fue un lugar militar importante, primero desde fines del siglo II y después, ya reconstruido en piedra, como parte del sistema defensivo costero asociado a la llamada Costa Sajona .

Con el paso del tiempo, la autoridad de Roma en esa región empezó a debilitarse. Hubo retiradas de tropas, crisis de poder y comunidades militares que comenzaron a funcionar de manera más autónoma. Sin embargo, Oudenburg no desapareció de golpe. La gente siguió viviendo allí y enterrando a sus muertos con objetos que todavía conservaban rasgos de identidad romana.

image El hallazgo permitió estudiar cómo pudo haber cambiado el intercambio diario cuando las monedas de poco valor dejaron de circular en el mundo romano. Flückiger A, et al., 2026

El hombre enterrado en la tumba A-104 llevaba elementos asociados con la vestimenta masculina y el estilo militar tardorromano. Entre ellos aparecieron una fíbula tipo ballesta, un cinturón decorado, un cuchillo, recipientes de vidrio y cerámica, además de la bolsa. Los especialistas creen que esa bolsa estaba sujeta al cinturón y no colocada aparte como una simple ofrenda funeraria. Ese detalle es importante porque sugiere que el contenido podía formar parte de sus pertenencias de uso real.

Uno de los puntos más llamativos del hallazgo está en las monedas. Junto a una moneda de fines del siglo IV, acuñada bajo Valentiniano II, aparecieron otras mucho más antiguas, de tiempos de Trajano y Adriano. Eso significa que monedas fabricadas más de 250 años antes terminaron dentro de una bolsa usada cuando la administración romana ya entraba en su etapa final en el norte de la Galia.

Los investigadores creen que esas piezas no estaban allí por casualidad. Una posibilidad es que conservaran valor simbólico, porque las monedas llevaban retratos imperiales visibles y podían seguir expresando vínculo con la autoridad romana. Pero el estudio también propone otra explicación, quizá más fuerte: que esas monedas importaran por el metal que contenían.

Esa idea se refuerza con la presencia de fragmentos de bronce roto, lo que los especialistas llaman hackbronze. No eran adornos listos para reparar, sino partes de fíbulas, hebillas y otros objetos de cobre o bronce que ya habían perdido su función original. Por eso, creen que pudieron reunirse como materia prima, para fundirse más adelante o incluso para circular según su peso.

image La pequeña bolsa hallada en Bélgica apareció en una tumba tardorromana y conservó monedas antiguas, fragmentos de bronce y otros objetos de uso cotidiano. Flückiger A, et al., 2026

Ahí es donde el hallazgo gana todavía más valor. Hacia el año 400, las monedas de metal base dejaron de llegar con regularidad a las provincias romanas del noroeste. El oro y la plata seguían existiendo dentro del sistema oficial, pero eran demasiado valiosos para pequeñas compras de todos los días. La gente seguía necesitando intercambiar, pagar o compensar, y si la moneda de poco valor ya no circulaba bien, algo debía ocupar ese lugar.

La bolsa de Oudenburg podría mostrar justamente esa transición. Los investigadores pesaron las monedas y los fragmentos metálicos y detectaron un patrón sugerente. El conjunto parece acercarse a ciertas unidades romanas de peso, lo que abre la posibilidad de que no fueran restos reunidos al azar, sino una suma pensada como reserva portátil de valor.

Por eso, este hallazgo no muestra una caída brusca del mundo romano de un día para el otro. Más bien deja ver una adaptación silenciosa. Monedas viejas, pedazos de metal y pequeños objetos reutilizados pudieron formar parte de una economía flexible, en la que el valor ya no dependía tanto de la denominación oficial sino del material y del peso.

En ese sentido, la bolsa hallada en Bélgica vale menos como tesoro y más como testimonio. Permite ver cómo una persona que todavía vivía rodeada de símbolos romanos ya llevaba encima señales de un sistema distinto, uno en el que la vida cotidiana empezaba a reorganizarse mientras el viejo orden imperial se apagaba.