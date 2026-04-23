Solitarios y desilusionados, los jóvenes chinos buscan calidez y conexión con "padres virtuales"

Los influencers que Vincent más admira en Douyin, la versión china de TikTok, son Pan Huqian y Zhang Xiuping.

Sus videos se centran en su vida familiar, sin adornos pero llena de cariño, y la pareja suele dirigirse a los espectadores como si fueran sus propios hijos. En menos de tres años, su cuenta ha conseguido más de 1,8 millones de seguidores.

En uno de los vídeos más populares, Pan y Zhang dicen: "¿Quién es el adulto de la familia? ¿Estás cansado últimamente por el trabajo y los estudios? No te exijas demasiado. Mamá y papá saben que has pasado por muchas cosas ahí fuera".

"Mis padres nunca son los que me dicen que no me exija demasiado o que ya soy lo suficientemente bueno", dice Vincent. "Pero los padres virtuales solo me preguntan si hoy soy feliz".

El término "padres virtuales" se convirtió en una palabra de moda en internet en China en 2024. Desde entonces, más de una docena de influencers como Pan y Zhang han conseguido un gran número de seguidores.

Estos debates ponen de manifiesto la creciente insatisfacción de muchos miembros de la Generación Z y de los millennials chinos con las dinámicas familiares tradicionales, en las que las obligaciones y la obediencia prevalecen sobre el afecto.

En la aplicación de redes sociales RedNote, la etiqueta "padres chinos" ha sido vista más de 500 millones de veces, con más de 1,2 millones de comentarios.

Muchos también se sienten frustrados por el hecho de que sus padres no comprenden las dificultades de lidiar con una economía en desaceleración y la carga de cumplir con las expectativas parentales como hijos únicos, como consecuencia de la política del hijo único de China entre 1979 y 2015.

Getty Images Muchos jóvenes chinos han crecido sin hermanos debido a la política del hijo único, vigente durante décadas.

Llamadas estresantes

A Vincent le ha ido bien y ahora es desarrollador web en Shanghái. Aunque trabaja jornadas agotadoras como parte de la cultura 996, en la que se espera que los trabajadores tecnológicos trabajen desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, seis días a la semana, encuentra las llamadas semanales con sus padres aún más estresantes.

Dice que a menudo critican su elección profesional, ya que creen que un trabajo en la administración pública sería más estable. O le preguntan cuándo va a traer una novia a casa.

Vincent se siente menos solo cuando interactúa con otras personas en la sección de comentarios del canal de Pan y Zhang. Al igual que Vincent, muchos escriben a la pareja llamándoles mamá y papá.

Sus mensajes suelen tratar sobre su vida cotidiana y, a veces, piden felicitaciones por sus cumpleaños.

Sin embargo, algunos de los mensajes son muy alarmantes. En un caso, una chica llamada Dian Dian le dijo a Pan que ya no quería vivir, que tenía depresión y que tenía pensamientos suicidas.

"Seguí hablando con ella durante dos horas, pero dejó de responder a los 40 minutos", dijo Pan en una entrevista de 2024, añadiendo que no sabía qué le había pasado.

Una semana después, recibió una llamada de Dian Dian, quien le dijo que estaba mucho mejor: "Sentí que había hecho algo realmente significativo y me sentí orgulloso durante mucho tiempo".

Provided La pareja Pan y Zhang tienen más de 1,8 millones de seguidores en Douyin.

Un ambiente familiar diferente

Pan comprende el dolor que puede causar una familia negligente, ya que él tampoco tuvo una infancia feliz.

Creció en un yaodong, un tipo de vivienda tradicional subterránea, en la provincia septentrional de Shaanxi.

A los 14 años, se marchó de casa para convertirse en el sostén de la familia después de que su madre quedara paralítica. "Me fui de casa durante 33 años y mis padres nunca me han dicho una sola palabra de ánimo", dijo en la entrevista.

Pan estaba decidido a crear un ambiente familiar diferente tras el nacimiento de su hija Jiangyu. A diferencia de las familias chinas típicas, Pan y Zhang siempre le dicen a Jiangyu que la quieren.

Jiangyu animó a sus padres a producir vídeos cortos, y se convirtieron en creadores de contenido a tiempo completo después de que el negocio de Pan cerrara en 2024.

Pan no tiene grandes planes para su cuenta, aunque podría obtener grandes beneficios vendiendo productos a través de las transmisiones en directo.

"Espero aportar lo poco que puedo para que sientan el calor del amor paterno", afirma.

"Literatura de la sopa de calabaza"

Junto al contenido sobre padres virtuales, el otoño pasado también se hizo viral un contenido satírico llamado "literatura de la sopa de calabaza".

La tendencia se inspiró en un sketch de un minuto en el que un hijo rechaza educadamente un plato de sopa de calabaza que le ofrece su madre, pero al final se le culpa de tener mal genio.

Muchos usuarios jóvenes dicen que refleja la falta de comunicación típica de las familias chinas, especialmente cuando los padres ignoran los deseos de sus hijos diciendo que es por su propio bien.

Zhao Xuan, de 28 años, es una de ellos. Ya ha silenciado el chat familiar porque sus padres rara vez demuestran que se preocupan por ella. Afirma que cada vez que le hablan, es tal y como se retrata en la "literatura de la sopa de calabaza".

También cree que sus padres prefieren a su hermano de 15 años. En la cultura tradicional china, se considera que únicamente los varones pueden continuar el linaje familiar.

Getty Images Los jóvenes suelen estar inmersos en sus teléfonos en China.

Zhao cuenta que su madre ha controlado todos los aspectos de su vida. Tras graduarse, encontró un trabajo a tiempo completo en Francia, pero su madre le dijo que lo dejara y regresara a China.

"Antes de volver, mi madre no paraba de decirme que me cuidaría. Me emocioné mucho", dice. "Pero, en realidad, solo quería que volviera a casa para cuidar de mi hermano".

"Me trata igual que cuando era pequeña. Pero con mi hermano es como una madre modelo".

Antes, Zhao solía hablar entre lágrimas con sus amigos e intentar comprender el comportamiento de sus padres.

Pero ahora recurre a los memes y a los videos satíricos. Las reacciones similares de otras personas le han hecho darse cuenta de que su experiencia no es única y que puede afrontar los problemas familiares con humor.

Trauma político

Getty Images Muchos padres chinos vivieron los tiempos tumultuosos de la Revolución Cultural.

Guo Ting, profesora de estudios de género en la Universidad de Toronto en Canadá, afirma que simpatiza con los padres chinos, ya que ve muchas "razones históricas" detrás de las altas expectativas que tienen para sus hijos y de sus dificultades para expresar afecto.

Explica que las emociones personales se descuidaban en el discurso público cuando los padres de ahora estaban creciendo.

Durante la Revolución Cultural, una década de violencia y disturbios entre 1966 y 1976, el amor solo debía expresarse hacia el país o su líder de entonces, el presidente Mao Zedong.

La inseguridad y la ansiedad de los padres de hoy pueden explicarse por "la agitación y la pobreza que vivieron en su día, así como por el entorno duro y de supervivencia en el que tuvieron que desenvolverse".

Algunos medios estatales han intentado orientar el debate digital hacia el concepto tradicional de la piedad filial, instando a las generaciones más jóvenes a ser más comprensivas con sus padres.

Pero esta estrategia no parece funcionar, por ejemplo, en el caso de Vincent: "Puedo entender las dificultades de mis padres, pero yo también tengo mi propio trauma".

Algunos padres virtuales se han registrado en compañías de gestión empresarial para monetizar aún más su contenido, pero Vincent afirma que sigue queriendo consumir ese tipo de contenido.

"Esto me proporciona el único calor humano de mi vida", dice. "Y es mejor que nada".

Editado por Grace Tsoi y Alexandra Fouché.

La imagen de portada es de Andro Saini, del equipo de periodismo visual del este de Asia.

BBC

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FUENTE: BBC