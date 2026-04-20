La felicidad mainstream: cuando sentirse bien también se vuelve una exigencia

Durante años, la felicidad fue un ideal. Algo deseable, aspiracional, incluso íntimo. Pero en los últimos tiempos, empezó a transformarse en otra cosa: un mandato. Hoy, la felicidad también es mainstream.

La vemos en redes sociales, en discursos organizacionales, en frases motivacionales que parecen decirnos, de manera implícita, que si no somos felices, algo estamos haciendo mal. Como si el bienestar fuera una meta constante, lineal, alcanzable todos los días. Como si la tristeza, el cansancio o la frustración fueran errores a corregir, en lugar de experiencias humanas a transitar. Las redes sociales jugaron, y siguen jugando, un rol clave en esta transformación. No sólo amplifican contenidos, sino que también moldean percepciones. Lo que vemos no es la vida en su totalidad, sino versiones editadas, curadas, optimizadas para ser mostradas. Momentos de éxito, plenitud, disfrute. Una narrativa donde “estar bien” no solo es deseable, sino visible y validado. Y frente a esa exposición constante, ocurre algo silencioso pero profundo: empezamos a compararnos.

felices La felicidad también es mainstream. Archivo.

Las redes sociales juegan un rol clave Compararnos con vidas que parecen más plenas, con carreras más exitosas, con rutinas más equilibradas. Y en esa comparación, muchas veces sentimos que estamos en falta. Que deberíamos poder más, lograr más, disfrutar más. Así, la felicidad deja de ser una experiencia interna para convertirse en un estándar externo y ahí es donde aparece el problema. Cuando la felicidad se vuelve mainstream, deja de ser una experiencia genuina para convertirse en una expectativa social. Ya no se trata de cómo nos sentimos, sino de cómo “deberíamos” sentirnos. Y esa distancia entre lo real y lo esperado genera algo que vemos cada vez más: culpa emocional.

Personas que no solo están agotadas Sino que además sienten que no deberían estarlo. Equipos que atraviesan momentos difíciles, pero creen que tienen que sostener una actitud positiva constante. Líderes que hablan de bienestar, pero no habilitan espacios para la vulnerabilidad real. En el mundo del trabajo, esto se traduce en lo que podríamos llamar felicidad performativa. Se sonríe en las reuniones, se habla de propósito, se celebran logros… pero muchas veces sin espacio para registrar lo que también duele, preocupa o desgasta. Y no, no se trata de ir al otro extremo y romantizar el malestar. Se trata de algo más profundo: recuperar la legitimidad de todas las emociones.