Desde Moscú afirmaron que los BRICS no ayudarán a Irán

En plena tensión internacional por la situación en Irán , el Kremlin aseguró que el grupo BRICS no contempla ningún tipo de ayuda militar automática para sus miembros. La aclaración llegó mientras la república islámica enfrenta una nueva escalada con Estados Unidos e Israel .

Kremlin marcó distancia de cualquier expectativa de respaldo colectivo y dejó en claro que el bloque no funciona como una alianza militar. El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, fue categórico al señalar que la pertenencia al grupo no implica compromisos de defensa mutua. "La pertenencia a BRICS no contempla la obligación de ofrecer asistencia mutua durante una agresión militar", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov añadió que la organización, que aún no ha mantenido consultas formales sobre la escalada en torno a Irán, promueve la cooperación en áreas económicas y políticas, pero no en el plano militar.

Mientras Moscú descartaba una intervención del bloque, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, y su par chino, Wang Yi, mantuvieron una conversación telefónica en la que condenaron los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel. "Tales actos de agresión violan gravemente el derecho internacional y los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y desestabilizan la situación en toda la región", expresaron ambos diplomáticos durante una conversación telefónica.

Desde el Kremlin insistieron en que los BRICS no están obligados a asistir militarmente a Irán.

También cuestionaron las políticas “destinadas a derrocar a las autoridades de Estados soberanos legítimamente elegidas”, en referencia directa a la situación que atraviesa Irán.

El presidente ruso, Vladímir Putin, se pronunció tras la muerte del líder supremo iraní, Ali Jameneí. En un mensaje dirigido al mandatario iraní, Masud Pezeshkian, expresó su condena. "Acepte mis más sentidas condolencias por el asesinato del líder supremo de Irán, Sayyid Ali Jameneí, y sus familiares, cometido con una cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho internacional", manifestó Putin en un telegrama remitido al presidente iraní, Masud Pezeshkian.

No es la primera vez que Moscú evita una intervención directa. A mediados de 2025, cuando Irán fue atacado por Estados Unidos e Israel, Rusia tampoco acudió en su ayuda, pese a que Teherán había suministrado drones y equipamiento militar para la campaña rusa en Ucrania.

BRICS está integrado actualmente por Brasil, India, Rusia, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán y Emiratos Árabes Unidos. Según la postura oficial rusa, el bloque continuará enfocado en la cooperación económica y política, sin transformarse en una alianza de defensa frente al conflicto que involucra a Irán.