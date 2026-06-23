Ola de calor: Francia vivió la noche más cálida de los últimos 80 años

Francia vivió este martes la madrugada más calurosa desde que empezaron los registros a nivel nacional en 1947, con una temperatura mínima de 21,6 grados de media, que superó el anterior récord de 21,4 grados del 25 de julio de 2019, indicó Météo France, sobre la ola de calor que atraviesa este país de Europa .

A las 5.00 locales, poco antes de que saliera el sol, el termómetro marcaba 27 grados en Biscarrosse, en la costa atlántica, en Limoges, en Rennes y en Angers, 26 en el puerto de Le Havre, en Normandía, pero también en Niort, 25 en Burdeos o 24 en París.

El lunes se habían alcanzado por la tarde temperaturas máximas de 43 grados en la ciudad de Brive, 41,9 en Burdeos, 41,8 en Poitiers, 41,2 en Dax, 41,2 en Angers o 40,9 en Rennes.

La temperatura media nacional fue de 29,3 grados de media, la tercera más elevada desde que existen esos registros al final de la Segunda Guerra Mundial, y los servicios meteorológicos creen que hoy mismo o en los próximos días se superará el récord del 29,4 grados e incluso que se podría llegar al listón de 30 grados.

En total hay 54 del centenar de departamentos franceses en el máximo nivel de alerta por la ola de calor y otros 35 en el siguiente, naranja, lo que significa que más del 90 % de la población francesa está expuesta a calores que los servicios meteorológicos consideran extremos o excepcionales.

Météo France anticipa que esta tarde las máximas llegarán a 44 grados en Burdeos, 43 en Rennes, 41 en Toulouse o Limoges, 40 en Lyon o Ruán y 38 en París.

La ola de calor en Francia genera muchas muertes. Foto: Efe

Mueren ahogadas veinte personas

La fuerte afluencia a zonas de baño por la ola de calor excepcional que afecta a Francia, y que se va a agudizar todavía en los próximos días, ha causado que "una veintena" de personas se hayan ahogado desde el pasado fin de semana , explicó este martes la ministra de Deportes, Marina Ferrari.

En una entrevista a la emisora France Inter, Ferrari quiso insistir en los riesgos que supone "en periodos de canícula como éste ir a bañarse en zonas que no están vigiladas".

Este martes hay 54 del centenar de departamentos que hay en Francia en máxima alerta por ola de calor, una situación inédita hasta ahora, y otros 35 un nivel por debajo en alerta naranja.

El lunes las temperaturas alcanzaron valores que Météo France calificó de "excepcionales", de entre 39 y 42 grados en buena parte del suroeste del país y entre 34 y 38 en el este. Se llegó a 43 grados en la ciudad de Brive, 41,9 en Burdeos, 41,8 en Poitiers, 41,2 en Dax, 41,2 en Angers o 40,9 en Rennes.

Hacia un nuevo récord de temperatura

La temperatura media nacional fue de 29,3 grados de media, la tercera más elevada desde que existen esos registros al final de la Segunda Guerra Mundial, y los servicios meteorológicos creen que en los próximos días se superará el récord del 29,4 grados e incluso que se podría llegar al listón de 30 grados.

Esta mañana a las 5.00 locales, el termómetro no había bajado de 27 grados en Biscarrosse (en la costa atlántica), en Limoges, Rennes o Angers, de 26 grados en el puerto de Le Havre, en Normandía, de 25 en Burdeos y de 24 en París.

Los servicios meteorológicos estiman que por la tarde las máximas estarán entre 39 y 42 grados en la mayor parte del oeste de Francia. En concreto, la previsión es de 44 grados en Burdeos, 43 en Rennes, 41 en Toulouse o Limoges, 40 en Lyon o Ruán y 38 en París. Efe