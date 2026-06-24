Nueva amenaza: Donald Trump advirtió a Irán que terminará las negociaciones si cobra peajes en el estrecho de Ormuz

Donald Trump advirtió que las negociaciones de paz con Irán terminarán de inmediato si Teherán aplica peajes, seguros u otros cargos a buques en el estrecho de Ormuz.

En medio de la incertidumbre por el acuerdo, Donald Trump lanzó una nueva amenaza a Teherán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que las negociaciones de paz con Irán terminarán “de inmediato” si Teherán cobra peajes, costos de seguro u otros cargos a los buques que atraviesan el estrecho de Ormuz.

“Irán ha informado a EE.UU. que, pese a los reportes malintencionados de las noticias falsas que dicen lo contrario, no se están cobrando peajes, costos de seguro ni ningún otro tipo de cargo sobre los buques que transitan por el estrecho de Ormuz. Si esta información fuera falsa, ¡las negociaciones terminarían de inmediato!”, afirmó Trump en un mensaje publicado en Truth Social.

Donald Trump negó entrega de fondos a Irán En la misma publicación, el mandatario republicano aseguró que Estados Unidos no entregó dinero a la República Islámica ni liberó fondos iraníes. “EE. UU. no ha entregado dinero a Irán ni ha liberado fondos que les pertenezcan”, sostuvo.

Trump agregó que Washington destinará parte de esos fondos, que según dijo están bajo control estadounidense, a la compra de productos agrícolas en Estados Unidos.

“Destinaremos parte de sus fondos, que están bajo nuestro control total, a nuestros agricultores y ganaderos para la compra de maíz, trigo, soja y otros productos. Irán necesita alimentos urgentemente, y los compraremos para ellos exclusivamente en Estados Unidos”, señaló.