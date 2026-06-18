El líder supremo de Irán asegura que Trump suscribió el acuerdo entre ambos países por "desesperación"

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, afirmó este jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suscribió el memorando de entendimiento firmado entre ambos países "por desesperación".

Jamenei se pronunció por primera vez tras autorizar el memorando de entendimiento suscrito por Washington y Teherán para poner fin al conflicto y abrir un período de 60 días de negociaciones destinado a alcanzar un acuerdo definitivo.

En un mensaje difundido por los medios estatales iraníes, Jamenei sostuvo que inicialmente se opuso al pacto, pero que finalmente autorizó su aprobación tras recibir garantías del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, sobre la protección de los intereses del país y sus aliados regionales.

Las declaraciones del hijo del ayatolá Ali Jamenei —a quien EE.UU. e Israel mataron en un ataque el 28 de febrero— llegan horas después de que Estados Unidos confirmara el levantamiento del bloqueo naval que había impuesto sobre el tráfico marítimo hacia y desde los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz.

El Mando Central estadounidense (Centcom) informó de quecesaron todos los esfuerzos para hacer cumplir el bloqueo y que las fuerzas estadounidenses ya no están obstaculizando el tránsito de embarcaciones iraníes en el Golfo.

La reapertura progresiva del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo, es uno de los puntos centrales del entendimiento alcanzado entre ambos países.

Jamenei respalda el acuerdo, con reservas

"Yo, por principio, tenía una opinión diferente; sin embargo, debido al compromiso que el estimado presidente asumió ante mí (...) respecto a la salvaguarda de los derechos de la nación iraní y del Frente de la Resistencia, di mi permiso", afirmó Mojtaba Jamenei.

Añadió que los funcionarios iraníes realizaron "amplios esfuerzos" para alcanzar esta fase de las negociaciones y que "fue el presidente estadounidense quien, por desesperación, utilizó todo tipo de influencia para lograrlo".

Getty Images Mojtaba Jamenei es el líder supremo del régimen de Irán desde que su padre, el ayatolá Alí Jamenei, muriera a finales de febrero en un ataque de EE.UU. e Israel.

Aunque autorizó el memorando, el nuevo líder supremo iraní remarcó que mantiene reservas sobre el proceso.

Según dijo, las futuras negociaciones presenciales entre Teherán y Washington "no significarán aceptar la postura del enemigo".

También insistió en la necesidad de proteger "los derechos de la nación iraní y del Frente de la Resistencia", en referencia a los grupos aliados de Irán en la región.

La corresponsal del Servicio Persa de la BBC, Ghoncheh Habibiazad, señaló que el mensaje parece indicar entre líneas que Teherán está dispuesto a continuar las conversaciones con Estados Unidos, pero sin presentar el acuerdo como una concesión.

El presidente Pezeshkian defendió el documento en varios mensajes publicados este jueves.

Describió el texto como "un mensaje de un Irán fuerte" que refleja "la voz de una nación que no cambió su dignidad e independencia por amenazas o presiones".

Vance defiende el texto

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, defendió el memorando alcanzado por la administración Trump frente a una serie de críticas.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, Vance confirmó que el acuerdo ya ha entrado en vigor y ha comenzado oficialmente el período de 60 días destinado a negociar un tratado definitivo.

Getty Images JD Vance alegó que el acuerdo con Irán es diferente al alcanzado en la época de Obama.

El vicepresidente de Estados Unidos tenía previsto viajar el viernes a Suiza para asistir a una ceremonia formal de la firma y mantener conversaciones sobre la siguiente fase del acuerdo, pero sugirió que dicho plan aún no se ha concretado.

"Nuestro plan es ir a Suiza. No sé exactamente cuándo", declaró.

Durante su intervención, Vance insistió en que Irán "no obtendrá dinero ni alivio de sanciones a menos que cumpla con las obligaciones establecidas en el memorando".

Presentó el memorando de entendimiento como un mecanismo basado en resultados y sostuvo que el régimen iraní deberá demostrar que abandona sus ambiciones nucleares y deja de financiar a grupos aliados en la región antes de acceder a ventajas económicas.

También defendió el pacto frente a comparaciones con el acuerdo nuclear impulsado durante la presidencia de Barack Obama.

Vance alegó que el nuevo memorando de entendimiento es diferente porque prevé la destrucción de las reservas de material enriquecido de Irán y no implica transferencias directas de dinero estadounidense.

En relación con el estrecho de Ormuz, afirmó que las vías marítimas internacionales deben permanecer libres y que no deberían convertirse de nuevo en un "punto de estrangulamiento" para la economía mundial.

El vicepresidente también señaló que Estados Unidos mantiene una posición de fuerza en las conversaciones y advirtió que las sanciones y otras medidas de presión podrían restablecerse si Irán incumple sus compromisos.

Tensiones en torno a Líbano

Getty Images Israel no parece estar dispuesto a cesar por completo sus operaciones en Líbano.

El memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán hace referencia al fin de las operaciones militares en Líbano.

Su primer punto establece la "finalización inmediata y permanente" de las acciones militares en todos los frentes, incluido el territorio libanés.

Sin embargo, Israel sostiene que su conflicto con Hezbolá es independiente de la guerra con Irán y ha indicado que no tiene intención de retirar sus tropas del sur de Líbano.

Medios estatales libaneses informaron este jueves de ataques israelíes en varias localidades del sur del país que habrían causado tres muertos.

Vance afirmó que Israel, como el resto de actores implicados, debe "defender este proceso de paz" y expresó el malestar de Washington por los incidentes ocurridos en Líbano en los últimos días.

Por su parte, Trump afirmó que espera que el alto el fuego se aplique "en todos los frentes", incluido el enfrentamiento entre Israel y Hezbolá.

BBC

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FUENTE: BBC