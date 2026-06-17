"Soy el jefe": la frase de Donald Trump que sorprendió a los líderes del G7

Luego de llegar a un memorando de entendimiento con la República Islámica de Irán , el presidente Donald Trump asistió a la cumbre del G7 en Francia que cursó su última jornada este miércoles en la que el mandatario de los Estados Unidos afirmó irónicamente frente al resto de los líderes mundiales: "Soy el jefe".

El republicano arribó a la reunión de trabajo en la habitación del Hotel Royal de Évian, sede del evento, como uno de los últimos líderes en sentarse a la mesa, e incluso se quejó del calor reinante que azota al país presidido por Emmanuel Macron. Posteriormente, el presidente estadounidense se dirigió a las cámaras de telvisión presentes en la sala momentos antes de que se retiraran debido a que sólo pueden transmitir los primeros minutos previos al encuentro.

En un clima distendido, Trump bromeó con los periodistas al ingresar al encuentro: “¿Quieren quedarse en la reunión? Por mí no hay problema”. Sin embargo, pocos segundos después, la prensa fue invitada a retirarse del salón mientras el mandatario estadounidense tomaba asiento junto al presidente francés, Emmanuel Macron, una imagen que se repitió en otras actividades de la cumbre en Évian.

La irónica frase de Donald Trump en el último día de la cumbre del G7 en Francia.

La reunión, que comenzó con una hora de demora respecto al cronograma previsto, estuvo enfocada en la necesidad de impulsar un “crecimiento económico equilibrado”. Del encuentro también participaron la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Mathias Cormann, quienes compartieron la mesa de debate con los líderes del G7.

En medio de la cumbre del G7, Donald Trump volvió a defender el acuerdo que negocia con Irán y aseguró que el entendimiento será "un muro contra el arma nuclear", en contraste con el pacto alcanzado durante la gestión de Barack Obama, al cual insultó.

"El acuerdo de Obama fue uno de los más estúpidos que he visto jamás. Era un camino hacia el arma nuclear. El mío es un muro contra un arma nuclear, que no van a tener", afirmó el mandatario republicano durante una reunión bilateral con el primer ministro de India, Narendra Modi.

NA

Trump insistió en que el memorando de entendimiento, que podría firmarse oficialmente este viernes en Bürgenstock, Suiza, representa un paso decisivo para poner fin a casi cuatro meses de tensión entre Washington y Teherán. Sin embargo, admitió que todavía resta comprobar si el compromiso se cumplirá en la práctica.

"He cerrado acuerdos toda mi vida. Algunos parecían resueltos al cien por ciento y finalmente no se concretaron. Con los acuerdos nunca se sabe, pero lo sabremos bastante pronto", señaló.

El mandatario sostuvo además que las negociaciones actuales tienen raíces mucho más profundas que el reciente conflicto entre ambos países. Según explicó, el proceso comenzó durante su primer mandato, cuando ordenó la operación que terminó con la muerte del general iraní Qassem Soleimani en 2020.

"Esto no empezó hace tres o cuatro meses, sino hace años, cuando eliminé a Soleimani", afirmó Trump, quien calificó aquel episodio como "uno de los acontecimientos más importantes ocurridos en Oriente Medio en los últimos 50 años".

Respecto del contenido del acuerdo, el presidente estadounidense destacó que se trata de un documento extenso y detallado. "Es un memorando de entendimiento muy sólido. No son dos páginas, es un texto largo que servirá de base para un contrato formal", concluyó.