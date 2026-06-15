Manuel Adorni y sus criptomonedas: una por una, las inconsistencias en sus dichos y su declaración jurada

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , dijo que invirtió US$200.000 y ganó US$300.000 con Bitcoin entre 2013 y 2018. Pero sus declaraciones juradas rectificadas y material de archivo del propio funcionario lo contradicen y abren dudas de sus tenencias en cripto por US$500.000. En la presentación de sus bienes en 2025 declaró que ya se desprendió de todo tipo de activos digitales.

La primera duda surge a raíz de que modificó las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupcion (OA) de 2023 y 2024 para incluir criptomonedas. Pero, ¿por qué no los añadió de entrada? El segundo punto que genera sospecha es por los bienes en sí. En la declaración rectificada de hace tres años aparece consignada una tenencia de "3499,98 bitcoin" por un importe de $ 619.356,94.

Ese número no pasó desapercibido por los especialistas, que alertaron que pude ser un error. " No puede tener semejante cantidad de bitcoins, es poco probable que tenga 3 mil, no tiene sentido. Serían millones de dólares ", expresó a MDZ Marcos Zocaro, tributarista y miembro de la ONG Bitcoin Argentina.

En la declaración jurada de 2024, ya no aparecen esos activos. " Si no declaró, vendió, donó/regaló o lo ‘perdió’, entonces no hay impuesto a las Ganancias ", agregó Zocaro.

Como así también otros activos en Lemon y Binance por un total de más de $10 millones, que los mantuvo en 2024. En su declaración de 2025 confesó que ya se desprendió de todo tipo de activos digitales.

WhatsApp Image 2026-06-15 at 1.39.37 PM Declaración jurada rectificativa 2023 del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, donde agrega criptomonedas. Captura de pantalla/MDZ

Ganacias y operatoria cripto

Adorni dijo que tuvo ganancias con Bitcoin previo a 2021, año en que, según su declaración jurada rectificada de 2023 rectificada, ingresaron a formar parte de su patrimonio. En la entrevista que brindó a LN+ expresó: "En 2013 empiezo a incursionar en el mundo del Bitcoin, en 2014 empiezo a invertir fuerte en Bitcoin, de hecho mi mujer no estaba de acuerdo. Entre 2014 y 2018 ganamos bastante dinero con esta inversión. Reconstruyendo la historia, invertimos US$ 200.000 y ganamos US$ 300.000". Es decir, un trade del 150%, más que duplicó la inversión inicial inicial.

En enero de 2013, Bitcoin cotizaba alrededor de US$13. Al cierre de 2018, operaba a US$3.700. Y en ese período tuvo un pico cercano a los US$19.300 en diciembre de 2017. "No existe combinación de entrada en 2014 y salida en 2017-2018 que dé una ganancia de 300 mil. El escenario más pesimista cuadruplica esa cifra", sostuvo a NA Mario Agustín Giménez, especialista en IA y en negocios digitales.

Por otro lado, otra inconsistencia que remarcan los analistas del sector es lo poco frecuente que era hacer inversiones de ese monto en Bitcoin en esa época. De ser el caso, habría sido una operación poco habitual, por el tamaño que tenía entonces ese mercado. "Sólo un 2,86% (87 mil wallets) de todas las wallets (3 millones) en el 2014 poseía BTC por más de US$ 10 mil, un 0,48% más de US$ 56 mil. El promedio de tenencias de BTC en el 2014 era de US$ ~2.378 o 4,22 BTC", señaló en redes sociales el ingeniero de datos Fernando Molina.

También, en la nota televisiva, el jefe de Gabinete enumeró los movimientos de una de sus supuestas billeteras con las que operó. De acuerdo a sus dichos, compró: en agosto de 2017 unos 13 BTC a US$ 3.356 , en el mismo mes adquirió otro más a US$ 3.330 y sumó otro el “2 de noviembre a las 11 a.m” por US$ 7.234.

Después vendió 10 BTC en marzo de 2018 a US$ 8.824 y luego las cinco restantes las vendió a US$ 6.845. Es decir, obtuvo US$ 68 mil de ganancia.

En la blockchain quedan registradas las transacciones, quedan de manera permanente e inmutables, son públicas y auditables. Existe una dirección con esos giros, no quiere decir que sea de Adorni, la tecnología no permite probar si la wallet era propia o de un intermediario que ejecutaba las operaciones, debe demostrar que él tiene la clave privada o el acceso a mover el dinero. Esa cuenta registra entradas desde el exchange Bittrex y salidas hacia Bitfinex y Binance, según descubrieron expertos.

Especialistas señalan que el funcionario pudo comprar esa wallet, que solo tiene registradas esas actividades. Pero, en caso que sea cierto, aún resta saber por los US$ 230 mil restantes y si fueron antes de ese período. De ser el caso, dato no menor, hasta 2017 inclusive, “si una persona vendía Bitcoin, y no se dedicaba a esa actividad, no pagaba Ganancias”, añadió a este medio Zocaro.

A su vez, faltan explicaciones de dónde surgen los bitcoins que reflejó en su declaración jurada de 2023 y que para su patrimonio de 2024 dejaron de existir.

Su propio archivo lo contradice

Pero no suficiente con estas desprolijidades e inexactitudes, se suman las propias contradicciones de la relación de Adorni con el mundo cripto a partir del historial de sus manifestaciones públicas. El actual jefe de Gabinete participó de dos encuentros donde denotaba desconocimiento y desconfianza respecto a esa inversión. Uno, de 2020, en una charla en el canal de YouTube de la billetera virtual Lemon, en donde reconoció que “no estaba muy metido en el tema”. El otro, de 2021, donde señaló que no consideraba al Bitcoin una buena inversión y que quizás lo probaría en algún momento.

Incluso, el programador y activista tecnológico, Santiago Siri, encontró que el funcionario posteó en X sobre Bitcoin recién en 2017, no hay referencia alguna en redes sociales en 2013 y 2014. También, "que diga 'bitcóin' denota que no formaba parte de ese ecosistema", remarcaron varios referentes del sector.

Con todo, las maniobras y declaraciones de Adorni buscan justificar US$ 500.000 en "negro". La explicación de las tenencias de Bitcoin no cierra.