La Selección argentina avanzó a octavos del Mundial, pero Francia continúa en la cima del ranking FIFA

El triunfo por 3-2 frente a Cabo Verde le permitió avanzar a octavos, pero la Albiceleste continúa detrás de Francia en la clasificación mundial.

La Selección argentina cumplió con el objetivo y se metió en los octavos de final del Mundial 2026, aunque no pudo recuperar el liderazgo del Ranking FIFA. El equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó por 3-2 a Cabo Verde en un partido mucho más exigente de lo esperado, disputado en Miami, y continúa su camino en la Copa del Mundo.

El conjunto africano volvió a demostrar por qué fue una de las revelaciones del certamen. Con un planteo ordenado y aprovechando cada oportunidad, complicó durante gran parte del encuentro al vigente campeón del mundo y llevó el duelo al alargue tras igualar en el tiempo reglamentario.

Sin embargo, la jerarquía individual terminó inclinando la balanza a favor de la Albiceleste. Lionel Messi lideró al equipo con una actuación sólida, Lisandro Martínez fue una de las grandes figuras de la noche y Cristian "Cuti" Romero convirtió el gol decisivo para sellar el 3-2 y asegurar el pase entre los 16 mejores del torneo.

Argentina sigue detrás de Francia en el ranking FIFA Más allá de la clasificación, el triunfo dejó algunas señales de alerta para el cuerpo técnico. Argentina sufrió más de la cuenta frente a un rival que aprovechó cada espacio y evidenció aspectos por corregir si pretende defender el título obtenido en Qatar 2022.

Con Argentina en octavos, la FIFA actualizó el ranking FIFA y la Selección argentina no logró recuperar el primer puesto. La victoria frente a Cabo Verde le otorgó 6,31 puntos, alcanzando un total de 1913,71, cifra que no fue suficiente para superar a Francia.