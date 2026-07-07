Locura en el Mundial 2026: dos policías de Atlanta se sumaron al banderazo de los hinchas argentinos

Varios efectivos de la Policía de Atlanta se unieron a los festejos de los hinchas argentinos en el Mundial 2026.

Los miles de hinchas argentinos que se reunieron en Atlanta para alentar a la Selección antes del duelo de octavos de final frente a Egipto protagonizaron una de las postales más llamativas de la previa del Mundial 2026. Lo que comenzó como un operativo policial para garantizar el orden terminó convirtiéndose en una escena de celebración compartida.

El momento de euforia entre los hinchas argentinos y la policía de Atlanta X: @TN En el video que rápidamente se viralizó por redes sociales se observa cómo varios efectivos de la policía de Atlanta se acercan al banderazo, organizado en el Piedmont Park, con la misión de custodiar la concentración y prevenir cualquier incidente.

Sin embargo, el ambiente festivo, marcado por los bombos, las banderas y los clásicos cantitos argentinos, cambió rápidamente el clima.

Lejos de mantenerse al margen, algunos oficiales comenzaron a sonreír, aplaudir y finalmente se unieron a los hinchas, saltando y cantando junto a ellos mientras eran ovacionados por los presentes. La escena quedó registrada por decenas de celulares de hinchas que se encontraban allí.