Por qué usar un poco de canela en tus plantas puede ser genial

Aplicar canela en la base de las plantas puede traer múltiples beneficios para protegerlas y para su crecimiento.

Un aliado de jardinería que tenemos en la cocina: la canela. Foto: Archivo

Cada vez más personas utilizan trucos caseros de jardinería para mejorar la salud de sus plantas. Uno de los más útiles y fáciles es el uso de la canela. Este ingrediente que se utiliza en postres, ofrece beneficios sorprendentes para el crecimiento de muchas de ellas.

Para qué sirve la canela en las plantas El uso de canela en polvo aporta varias ventajas. La más conocida es su acción antifúngica, ya que ayuda a combatir hongos que aparecen en la superficie de la tierra o en el tallo de plantas jóvenes. También es útil para prevenir que los brotes recién nacidos se enfermen por exceso de humedad.

Además, la canela actúa como cicatrizante natural. Cuando una planta sufre un corte, una división o un trasplante, aplicar un poco de canela sobre la zona lastimada favorece la recuperación y evita infecciones. Por eso es un truco muy usado por los amantes de la jardinería que reproducen plantas por esquejes.

Canela plantas La canela ayuda a cicatrizar y previene hongos en las plantas. Foto: Archivo Cómo usar la canela correctamente Solo es necesario espolvorear una pequeña cantidad de canela en la base del tallo, sobre la tierra o directamente en el corte del esqueje. No hace falta mezclarla con agua ni usar grandes cantidades: una fina capa es suficiente para que empiece a actuar.