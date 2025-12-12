Por qué usar un poco de canela en tus plantas puede ser genial
Aplicar canela en la base de las plantas puede traer múltiples beneficios para protegerlas y para su crecimiento.
Cada vez más personas utilizan trucos caseros de jardinería para mejorar la salud de sus plantas. Uno de los más útiles y fáciles es el uso de la canela. Este ingrediente que se utiliza en postres, ofrece beneficios sorprendentes para el crecimiento de muchas de ellas.
Para qué sirve la canela en las plantas
El uso de canela en polvo aporta varias ventajas. La más conocida es su acción antifúngica, ya que ayuda a combatir hongos que aparecen en la superficie de la tierra o en el tallo de plantas jóvenes. También es útil para prevenir que los brotes recién nacidos se enfermen por exceso de humedad.
Además, la canela actúa como cicatrizante natural. Cuando una planta sufre un corte, una división o un trasplante, aplicar un poco de canela sobre la zona lastimada favorece la recuperación y evita infecciones. Por eso es un truco muy usado por los amantes de la jardinería que reproducen plantas por esquejes.
Cómo usar la canela correctamente
Solo es necesario espolvorear una pequeña cantidad de canela en la base del tallo, sobre la tierra o directamente en el corte del esqueje. No hace falta mezclarla con agua ni usar grandes cantidades: una fina capa es suficiente para que empiece a actuar.
Otros beneficios
Otra ventaja poco conocida es que la canela ayuda a repeler hormigas, mosquitas del sustrato y otros insectos molestos. Su aroma funciona como barrera natural sin necesidad de productos químicos ni aerosoles. Con un uso correcto, la canela puede mejorar el estado general de tus plantas, fortalecer su crecimiento y mantenerlas libres de hongos y plagas. Es un aliado económico y natural que cada vez más personas adoptan en su rutina de jardinería.