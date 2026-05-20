El error que muchos cometen después de adelgazar y que los hace subir de peso

Bajar de peso suele ser solo la primera parte del proceso. El verdadero desafío comienza después: sostener los resultados en el tiempo. En ese contexto, una nueva investigación internacional identificó una estrategia simple, accesible y efectiva que podría marcar la diferencia frente al temido “efecto rebote”: caminar alrededor de 8.500 pasos por día.

El estudio, presentado en el Congreso Europeo sobre Obesidad (ECO 2026) y publicado en la revista International Journal of Environmental Research and Public Health, concluyó que mantener ese nivel de actividad física diaria ayuda a conservar el peso perdido luego de una dieta.

La investigación fue desarrollada por especialistas de la Universidad de Módena y Reggio Emilia, en Italia, quienes analizaron datos de miles de personas con sobrepeso u obesidad que participaron en programas de modificación del estilo de vida.

Según los investigadores, cerca del 80% de las personas que logran adelgazar recuperan total o parcialmente el peso perdido entre tres y cinco años después. Ese fenómeno, conocido como efecto rebote, es uno de los principales desafíos en el tratamiento de la obesidad.

“El reto más importante es prevenir la recuperación del peso perdido”, explicó el profesor Marwan El Ghoch, uno de los autores del trabajo.

Para entender qué hábitos ayudan realmente a sostener los resultados, los científicos realizaron una revisión de 18 estudios internacionales que incluyeron a más de 3.700 adultos de países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Japón.

El número de pasos que marcó la diferencia

Los participantes fueron divididos en dos grupos. Uno siguió solamente una dieta o no recibió intervención, mientras que el otro participó en programas integrales que combinaban alimentación saludable con actividad física basada principalmente en caminar y contar pasos diarios.

Al inicio del estudio, ambos grupos tenían niveles de movimiento similares, con un promedio cercano a los 7.200 pasos diarios.

Sin embargo, quienes incorporaron caminatas lograron aumentar esa cifra hasta alcanzar aproximadamente 8.500 pasos por día durante la etapa de descenso de peso. Además de adelgazar, consiguieron sostener gran parte de esa pérdida a largo plazo.

En cambio, las personas que no modificaron su nivel de actividad física no obtuvieron resultados significativos ni en el peso ni en el mantenimiento posterior.

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Caminar no acelera la dieta, pero sí evita recuperar peso

Uno de los hallazgos más interesantes del estudio es que caminar más no necesariamente produjo una mayor pérdida de peso durante la dieta. Según los especialistas, en esa etapa la alimentación continúa siendo el factor más determinante.

Sin embargo, la caminata sí tuvo un rol decisivo en la fase posterior: quienes mantuvieron el hábito de caminar alrededor de 8.500 pasos diarios recuperaron menos peso con el tiempo.

Esto refuerza una idea cada vez más instalada entre especialistas en salud y bienestar: la actividad física sostenida no solo sirve para adelgazar, sino sobre todo para mantener un metabolismo activo y hábitos saludables a largo plazo.

Una estrategia simple y accesible

A diferencia de otras prácticas más exigentes o difíciles de sostener, caminar aparece como una herramienta accesible para la mayoría de las personas. No requiere equipamiento complejo, puede adaptarse a distintas edades y se integra fácilmente a la rutina diaria.

Para los investigadores, esa simplicidad es justamente una de sus mayores fortalezas. “La recomendación es aumentar el número de pasos durante la etapa de descenso de peso y mantener ese nivel de actividad después para reducir el riesgo de recuperar los kilos perdidos”, concluyeron.