$2.000 millones en juego: la única empresa que se presentó para hacer la Fiesta de la Vendimia

Este martes se conoció que solamente una empresa se presentó para ofrecer el servicio de armado, montaje y estructura del escenario de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, que se realizará el próximo 7 y 8 de marzo en el teatro griego Frank Romero Day .

La empresa que se presentó al pliego fue Estrella Eventos y Espectáculos SA, cuyo referente es Iván Aruj. Si bien el presupuesto oficial fue de $2.000 millones, la empresa ofertó un presupuesto un 10% mayor, por $2.200 millones.

De esta forma, será la subsecretaría de Cultura la que analizará la propuesta, pero casi a contrarreloj, teniendo en cuenta que falta poco más de un mes para el evento cultural más importante de los mendocinos.

Estrella Eventos y Espectáculos SA tiene antecedentes con la realización de actividades con el Estado mendocino . Fue la que realizó el evento de la Fiesta Provincial de la Cerveza en su última edición -que organiza el municipio de Godoy Cruz-; y también el festival de jazz y blues en el Parque San Martín, donde se montó un escenario flotante en el lago.

Licitación de la Fiesta de la Vendimia en el Frank Romero Day

Según los anexos de la licitación, el servicio a contratar es para la "provisión integral de soluciones estructurales, técnicas y sanitarias" para la Fiesta Nacional de la Vendimia, tanto en lo que respecta al Acto Central, como así también la única repetición (del día domingo) "y cualquier otro show o actividad posterior que sea definida por la Dirección de Vendimia y Producción Cultural, dependiente de la Subsecretaría de Cultura hasta la finalización de las actividades el día 8 de marzo inclusive".

"Este objeto contractual comprende la entrega, montaje, operación, ejecución, mantenimiento y desmontaje de todos los recursos indispensables para asegurar el correcto desarrollo de los eventos, garantizando estándares profesionales de calidad, seguridad, continuidad operativa y soporte técnico y sanitario durante todo el período de ejecución", marca el objeto de la contratación, que es un ítem "único" de provisión integral de soluciones estructurales, técnicas y sanitarias.

Cada año son cientos los artistas que suben al escenario del Teatro Griego Frank Romero Day Foto: Gobierno de Mendoza El escenario, sonido e iluminación son clave para el evento Foto: Gobierno de Mendoza

De esta forma, se trata de la provisión, operación, montaje, desmontaje, mantenimiento y servicios vinculados con la seguridad, higiene y asistencia médica y de primeros auxilios, necesarios para cubrir todos los aspectos técnicos, estructurales y sanitarios requeridos por los eventos.

Estas soluciones se clasifican en:

a) Soluciones Estructurales

Incluyen la provisión, montaje, desmontaje y certificación técnica de las estructuras necesarias para escenarios y espacios de uso público:

1. Escenarios completos (incluye todos los elementos de seguridad) .

2. Pisos homologados

3. Cajas lumínicas

4. Torres de sonido e iluminación

5. Carpas

b) Soluciones Técnicas

Comprenden la provisión, instalación, operación y mantenimiento de los sistemas y equipamientos detallados a continuación, incluyendo el personal idóneo para cada tarea:

1. Sonido profesional

2. Iluminación escénica

3. Pantallas y sistemas visuales

4. Generación y distribución eléctrica

5. Intervención Sistemas Drones

c) Soluciones Sanitarias

Comprende la provisión, disponibilidad, operación y mantenimiento de todos los servicios de asistencia médica y de higiene necesarios para garantizar las condiciones de seguridad sanitaria durante el desarrollo de los eventos:

1. Asistencia médica y sanitaria

2. Baños químicos

La empresa adjudicataria "deberá proveer la totalidad los siguientes materiales y tareas requeridas por el equipo ganador de '90 Cosechas De Una Misma Cepa', consistentes en la provisión, montaje y desmontaje de:

1) Escenarios y sus accesos sobre el sector de servicio del anfiteatro.

2) Gradas para las reinas.

3) Estructura de hospitalitys.

4) Elementos de anclaje (rigging).

5) Pasillos técnicos que se requieran por la supervisión de escenario.

6) Torres de iluminación y sonido.

7) Soporte de pantallas y cajas lumínicas.

8) Soportes escenográficos

9) Soportes de pantallas institucionales

10) Soportes adicionales de iluminación y sonido

11) Soportes de accesos a generadores y escenarios

12) Elementos de transición entre niveles (escaleras y rampas) y absorción de desniveles menores para la apropiada circulación del público y artistas.

13) Forrado de pisos de circulación laterales

Aclararon que "deberá considerarse además toda aquella estructura que se requiera para el correcto funcionamiento del escenario y los medios necesarios para la realización del espectáculo".

Entre las prohibiciones, se establece que el adjudicatario "no podrá, bajo ninguna circunstancia, intervenir, influir, condicionar ni modificar decisiones vinculadas a ningún aspecto del hecho artístico de la Fiesta Nacional de la Vendimia ni de los eventos del Calendario Vendimia".

Sí remarcaron que el oferente "deberá garantizar la capacidad técnica, operativa, organizativa y profesional necesaria para la correcta ejecución del ítem único objeto de esta licitación, el cual comprende la provisión integral de todas las soluciones técnicas, estructurales y sanitarias".

Desde el Gobierno señalaron que, más allá que hay una sola oferta, se resolverá la adjudicación o no en los próximos días.