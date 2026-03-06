Contrato millonario: cuánto cobrará la empresa que hará la Fiesta de la Vendimia 2026

El Gobierno de Mendoza oficializó este viernes la contratación de la empresa que se encargará de organizar la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 . Se trata de Estrella Eventos y Espectáculos SA que estará a cargo de la provisión integral de los servicios para el evento en el Teatro Griego Frank Romero Day por una cifra de casi $2.200 millones.

A través del Decreto Nº 221, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo adjudicó a la empresa Estrella Eventos y Espectáculos SA el servicio integral de soluciones estructurales, técnicas y sanitarias para la Fiesta de la Vendimia 2026 .

La única oferente recibirá un monto total de $2.199.800.000 por la organización del evento que se desarrollará en el teatro griego durante este fin de semana.

La licitación contempla las soluciones estructurales, técnicas y sanitarias para el Acto Central y la Repetición de la Vendimia, y también para “cualquier otro show o actividad posterior que sea definida por la Dirección de Vendimia y Producción Cultural, dependiente de la Subsecretaría de Cultura hasta la finalización de las actividades el día 8 de marzo inclusive”.

El presupuesto original de la licitación era de $2.000 millones pero la única empresa oferente fue Estrella Eventos y Espectáculos SA, que presentó una propuesta de $2.199.800.000.

El Frank Romero Day ya se prepara para la próxima Vendimia Foto: Gobierno de Mendoza

El Frank Romero Day ya se prepara para la próxima Vendimia Foto: Gobierno de Mendoza

El Gobierno de Mendoza decidió ampliar en $199.800.000 el monto a invertir autorizado para avanzar con la adjudicación del servicio.

El subsecretario de Cultura, Diego Gareca, defendió semanas atrás el proceso de licitación y sostuvo que el Estado mendocino "se ahorró unos $1.000 millones" al licitar los servicios integrales y no dividido en distintos rubros.

Entrevistado en el programa MDZ Club, de MDZ Radio 105.5 FM, el funcionario provincial destacó que Mendoza "no pondrá un peso" en los shows que se realizarán el lunes y martes, donde tocarán artistas como Abel Pintos, el Chaqueño Palavecino, Eugenia Quevedo y LBC, entre otros.

Estrella Eventos y Espectáculos SA es una empresa liderada por Iván Aruj. Esta empresa ya estuvo a cargo de las soluciones estructurales y técnicas para la fiesta de la Vendimia y también organizó la última Fiesta de la Cerveza desarrollada en Godoy Cruz.