Cuál es la brecha salarial que existe hoy entre los sueldos de hombres y mujeres

El mercado laboral argentino, en enero, volvió a mostrar señales de retracción en las expectativas salariales. De acuerdo con los datos relevados, el salario requerido promedio por los hombres fue de 1.784.685 pesos por mes, mientras que el solicitado por las mujeres alcanzó los 1.564.766 pesos mensuales, lo que configura una brecha de género del 14,05% a favor de los varones.

En comparación con diciembre, las pretensiones salariales también mostraron un retroceso: los hombres ajustaron sus pedidos a la baja en un -1,55%, mientras que las mujeres descendieron aún más, con un -5,50%.

El análisis por seniority confirma que las desigualdades de género se mantienen en todos los niveles de experiencia. En el segmento junior, la diferencia es del 6,01%, con salarios promedio de 1.300.534 pesos para los hombres y 1.226.802 pesos para las mujeres.

En las posiciones semi senior y senior, la brecha escala al 16,71%, con remuneraciones respectivas de 1.769.827 y 1.516.435 pesos. Entre supervisores o jefes, la distancia se reduce levemente, aunque permanece elevada: 12,75%, con sueldos de 2.733.419 y 2.424.424 pesos mensuales.

Estos datos se enmarcan en una tendencia general de caída de las remuneraciones pretendidas en el país, confirmada por el Index del Mercado Laboral de Bumeran, que reportó para enero un salario pretendido promedio de 1.699.284 pesos, equivalente a una baja del 1,87% respecto del mes anterior.

Según el informe, este descenso se produce en un contexto donde la inflación del período alcanzó el 2,9%, lo que implica una pérdida real de poder adquisitivo para quienes buscan empleo.

El relevamiento de Bumeran también muestra marcadas diferencias según nivel de experiencia. En enero, los puestos de supervisor o jefe registraron un salario pretendido promedio de 2.594.954 pesos, con un incremento intermensual del 2,21%. En las categorías semi senior y senior, el promedio fue de 1.672.291 pesos, que reflejó una caída del 4,08%, mientras que las posiciones junior promediaron 1.279.667 pesos, con un aumento del 2,46% respecto del mes anterior.

Dentro del segmento junior, el área de Producción, Abastecimiento y Logística volvió a posicionarse como la de mayores aspiraciones salariales, con 1.412.850 pesos mensuales.

A nivel interanual, Bumeran reportó que las pretensiones salariales crecieron un 23,15%, aunque por debajo de la inflación acumulada del mismo periodo, que fue del 32,4%. Este desfasaje confirma que, pese a los incrementos nominales, el poder de compra de quienes buscan empleo continúa deteriorándose en términos reales.

En este contexto, la persistente brecha salarial de género adquiere un peso todavía mayor, delineando un panorama donde las expectativas salariales bajan, pero la desigualdad entre hombres y mujeres se mantiene estable y, en algunos niveles de experiencia, incluso se profundiza.