Carne vacuna cada vez más cara: el mercado externo presiona y el consumo cae

El presidente de la Cámara de Abastecedores de Carne de Mendoza, José Rizzo, explicó que el fuerte incremento en el precio de la carne vacuna responde a una combinación de menor oferta y mayor presión de la demanda, en un contexto donde el consumo interno se reconfigura por los valores relativos frente al cerdo y el pollo .

“Es una consecuencia de que se disminuyó considerablemente como primera medida el stock de terneros, esos terneros no fueron engordes, cuando hay una oferta que no cumple con la expectativa de la demanda, ya sea del mercado interno o del mercado externo, el precio aumenta”, señaló en diálogo con MDZ Radio .

Rizzo sostuvo que durante 2024 el mercado externo no traccionó con la misma intensidad, pero que actualmente “podría estar pisando muy fuerte y el hecho de que haya menos oferta se produce un aumento de precios”.

25-02-2026 - AO - JOSÉ RIZZO - PTE. DE LA CÁMARA DE ABASTECEDORES DE CARNE DE MENDOZA

En cuanto al consumo, indicó que “ aunque no crea en la demanda interna, hasta diciembre y enero no ha venido aumentando , ha bajado internacionalmente algunos kilos”, y aclaró que “las proteínas la gente las consume igual a través del pollo y del cerdo, por los valores que se han manejado”.

Sobre la diferencia de precios, detalló: “Un kilo de costilla de cerdo está entre los ocho mil, ocho mil ochocientos pesos. Hoy un kilo de costilla de carne vacuna está en dieciséis mil pesos”. También precisó que “un kilo de vacío de cerdo lo tenés en ocho mil ochocientos mil pesos. Un kilo de vacío de vacuno lo tenés en veinte mil pesos” y que “un kilo de blanda de cerdo la tenés entre ocho y nueve mil y por kilo están diecisiete, dieciocho mil”.

Aun con recientes aumentos en el cerdo —“ha sido un 10, un 15 por ciento, y ahora creo que van a aplicar un cinco más”—, estimó que “va a llegar a una equivalencia de dos por uno, dos kilos de cerdo por uno de carne”. En el caso del pollo, afirmó que “tuvo un incremento en los últimos 30, 40 días de un 27%, pero sigue siendo muy económico”.

En ese escenario, describió un cambio en los hábitos: “La gente lo que hace es mixear su parrilla”, combinando cortes vacunos con cerdo y pollo para “bajar el promedio”.

Respecto de las exportaciones, advirtió que “si tenemos requerimiento del mercado externo, porque aparentemente hay una necesidad de proteína no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, vamos a tener valores muy firmes”, ya que “va a haber una puja” entre mercado interno y externo.