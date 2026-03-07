Día de la Mujer: ¿Por qué las Mujeres 5.0 también quieren festejar?

El Día de la Mujer nació como una jornada de lucha. Desde principios del siglo XX, el 8 de marzo quedó asociado a la reivindicación de derechos laborales, políticos y sociales para las mujeres . Durante décadas fue una fecha profundamente vinculada con la memoria colectiva de las desigualdades y con la necesidad de seguir transformando estructuras culturales.

Su origen está ligado a los movimientos obreros y feministas de comienzos del siglo XX. En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, la activista alemana Clara Zetkin propuso establecer una jornada internacional para promover los derechos de las mujeres . Con el tiempo, la fecha se consolidó como una jornada de reflexión y reivindicación en todo el mundo. Pero como ocurre con muchas conmemoraciones históricas, el significado social evoluciona con las generaciones.

Hoy el 8 de marzo también puede ser una oportunidad para mirar hacia el futuro. Para pensar qué tipo de sociedad queremos construir y qué lugar ocuparán las mujeres en ese escenario. En los últimos años comenzó a aparecer una nueva mirada dentro de una generación particular: las mujeres que hoy transitan la madurez. En paralelo, los datos demográficos muestran un cambio histórico en la forma de vivir la edad. Según la Organización Mundial de la Salud, la expectativa de vida femenina supera hoy los 80 años en gran parte del mundo y continúa creciendo. En América Latina, las mujeres viven en promedio entre 5 y 7 años más que los hombres. Esto significa que una mujer de 50 años tiene por delante más de tres décadas de vida activa. Desde la perspectiva de la llamada “nueva longevidad”, los 50 ya no representan el inicio del retiro social sino el comienzo de una etapa de enorme potencial de desarrollo personal, profesional y emocional. Además, diversos estudios del Stanford Center on Longevity señalan que la segunda mitad de la vida se está redefiniendo como una etapa de reinvención, aprendizaje continuo y participación social.

Las Mujeres 5.0 , aquellas que atraviesan lo que muchos especialistas llaman la etapa de la madurescencia, entre los 45 y los 65 años, sienten que este día también puede ser vivido desde otro lugar complementario: el de la celebración. Celebrar no significa negar las luchas. Significa reconocer el camino recorrido y valorar el presente. Y muchas mujeres de esta generación sienten que hay mucho que festejar.

Celebran haber llegado a una etapa de mayor conciencia personal, de haber atravesado décadas de aprendizaje, nuevos trabajos, la maternidad, diferentes vínculos, desafíos y transformaciones. Celebran haber sobrevivido a los mandatos culturales que durante mucho tiempo limitaron el desarrollo femenino. Pero también celebran algo más profundo: la posibilidad de empezar otra etapa de la vida con mayor libertad interior.

Muchas mujeres describen esta etapa como un momento de reorganización personal. Con la experiencia acumulada y con una mayor claridad emocional, muchas empiezan a priorizar de otra manera su tiempo, sus vínculos y sus proyectos. La vida deja de estar guiada únicamente por las expectativas externas y comienza a orientarse hacia el bienestar personal, la autenticidad y el sentido. En este contexto, el 8 de marzo adquiere un nuevo significado. Ya no es solamente un día para recordar las luchas del pasado, sino también un momento para reconocer lo que las mujeres han logrado construir en sus propias vidas.

mujer f Muchas mujeres describen esta etapa como un momento de reorganización personal. Freepik.

El origen de la celebración

La celebración tiene raíces profundamente humanas. Desde la antropología se sabe que las sociedades celebran los momentos de transición y de cambio. Las fiestas, los rituales y las conmemoraciones aparecen justamente cuando una comunidad quiere marcar un punto de transformación. Celebrar significa reconocer un proceso. Significa darle valor simbólico a lo vivido. El sociólogo francés Émile Durkheim explicaba que los rituales colectivos cumplen una función social fundamental: refuerzan la identidad de un grupo y generan sentido de pertenencia. En este sentido, celebrar el Día de la Mujer también puede interpretarse como un ritual contemporáneo que reconoce el recorrido histórico de las mujeres.

Para muchas Mujeres 5.0, celebrar implica honrar el camino recorrido por generaciones anteriores, pero también reconocer los cambios que han sido posibles en las últimas décadas. Porque muchas de las libertades actuales —estudiar, trabajar, elegir proyectos propios, tomar decisiones sobre la vida personal— fueron conquistadas por mujeres que abrieron caminos. Celebrar también es una forma de agradecer esa historia.

Por qué aparece la idea de festejar ahora

La aparición de esta mirada celebratoria está vinculada con varios cambios culturales y demográficos. Uno de los más importantes es el aumento de la expectativa de vida. Hoy muchas mujeres vivirán entre 85 y 90 años. Esto significa que a los 50 años todavía queda una enorme porción de vida por delante. La mitad de la vida ya no se percibe como el comienzo del cierre, sino como el inicio de una nueva etapa. A esto se suma otro fenómeno: el cambio en la forma en que las mujeres viven la madurez.

Durante décadas, la menopausia fue interpretada culturalmente como un final. Hoy comienza a comprenderse desde una perspectiva más amplia: como una transición biológica que abre una etapa con nuevas posibilidades personales. Muchos estudios en psicología evolutiva señalan que con la edad se desarrolla una mayor estabilidad emocional, una mejor capacidad de toma de decisiones y una reorganización natural de prioridades. Las Mujeres 5.0 comienzan a experimentar algo que antes era difícil: menos miedo al juicio externo y mayor conexión con lo que realmente desean. Esta libertad emocional también invita a celebrar.

dama La celebración tiene raíces profundamente humanas. Archivo.

Cómo celebran las Mujeres 5.0

La celebración no siempre adopta formas grandilocuentes. A veces es un encuentro entre amigas que comparten historias similares. A veces es una comida, una charla profunda o un brindis por la vida que todavía sigue desplegándose. Otras veces la celebración aparece en forma de proyectos personales: iniciar un nuevo proyecto, comenzar a estudiar algo nuevo, viajar, retomar una pasión postergada o simplemente regalarse tiempo para una misma. Basta observar lo que ocurre en la vida cotidiana. Muchas mujeres comienzan nuevos emprendimientos después de los 50, retoman estudios universitarios, cambian de profesión o desarrollan proyectos creativos que habían quedado postergados durante años.

En Argentina crece cada vez más el número de mujeres que inician emprendimientos en esta etapa de la vida. Según datos del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) uno de los estudios internacionales más importantes sobre emprendimiento en el mundo, cerca del 30% de los nuevos proyectos liderados por mujeres en América Latina son iniciados por mujeres mayores de 45 años. También aparecen nuevas comunidades, grupos de viaje, redes de aprendizaje y espacios de bienestar diseñados específicamente para esta etapa vital.

Celebrar también puede significar algo más íntimo: reconocer el propio recorrido. Puede ser mirar hacia atrás y comprender que cada etapa dejó aprendizajes. Aceptar las transformaciones del cuerpo, del tiempo y de la identidad como parte de una evolución natural. La celebración, en ese sentido, se convierte en un acto de reconciliación con la propia historia.

Festejar también es un cambio cultural

Durante mucho tiempo, la cultura occidental vinculó la edad femenina con la pérdida de valor social. La juventud era exaltada como el principal atributo femenino, mientras que la madurez quedaba invisibilizada. ¡Ese paradigma está empezando a cambiar! La llamada nueva longevidad está redefiniendo el significado de la edad. Las mujeres mayores de 50 años representan hoy uno de los grupos más activos social, cultural y económico. La llamada economía plateada reconoce que este segmento de la población concentra experiencia, conocimiento y capacidad de decisión. Las Mujeres 5.0 ya no se sienten representadas por la idea de desaparecer del escenario social. Quieren seguir participando, creando, opinando y construyendo. Celebrar también es una forma de afirmar esa presencia.

mujeres 5.0 La llamada economía plateada reconoce que este segmento de la población concentra experiencia. Archivo.

Festejar la vida que todavía queda por vivir

Tal vez el cambio más profundo que proponen las Mujeres 5.0 es justamente ese: redefinir el significado del tiempo. La madurez ya no es percibida como un cierre, sino como un momento de síntesis y apertura. Una etapa donde la experiencia acumulada se transforma en sabiduría práctica y en la cual muchas mujeres se permiten vivir con mayor autenticidad. Por eso, cuando llega el Día de la Mujer, muchas sienten que este día también puede tener un componente celebratorio. Celebrar el camino recorrido. Celebrar las conquistas individuales y colectivas. Celebrar la libertad de seguir reinventándose.

El agradecimiento como celebración

En este contexto aparece un componente emocional profundo que muchas Mujeres 5.0 empiezan a redescubrir: el poder del agradecimiento. Celebrar también es agradecer. Agradecer la vida recorrida, los aprendizajes, las dificultades superadas y las oportunidades que aún siguen abiertas. La psicología positiva ha demostrado que la gratitud tiene efectos concretos sobre el bienestar emocional. Investigaciones de la Universidad de California señalan que las personas que practican el agradecimiento de forma consciente experimentan mayores niveles de satisfacción vital, mejor salud mental y relaciones más significativas. Desde esta mirada, celebrar el Día de la Mujer también puede ser un acto de gratitud colectiva hacia las generaciones que abrieron caminos y hacia la propia historia personal.

Celebrar las luchas que abrieron caminos

Tal vez, por todo lo dicho, muchas Mujeres 5.0 sienten que el 8 de marzo también puede ser un día para celebrar. Para celebrar las luchas que abrieron caminos. Celebrar los cambios culturales que hoy permiten nuevas posibilidades. Celebrar la libertad de vivir la madurez con más autenticidad.

Y también celebrar algo profundamente personal: la certeza de que la vida todavía tiene mucho por desplegar. Porque si algo define a las Mujeres 5.0 es justamente esa mirada sobre el tiempo: la convicción de que cada etapa puede convertirse en un nuevo comienzo, porque siempre es tiempo de volver a empezar.

* Lic. Daniela Rago, licenciada de Psicopedagogía, RRPP, Creadora de Mujeres 5.0

X: @Mujeres50

Instagram: @DanielaRago4