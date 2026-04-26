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Descubre la receta perfecta para el auténtico arroz con leche

La receta de arroz con leche que estabas esperando para deleitar a toda la familia con un clásico postre.

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Cómo hacer arroz con leche cremoso y delicioso paso a paso. Foto: Shutterstock

Cómo hacer arroz con leche cremoso y delicioso paso a paso. Foto: Shutterstock

El arroz con leche es un clásico que atraviesa generaciones. Presente en distintas culturas, pero muy arraigado en la cocina casera, se destaca por su simpleza y su capacidad de reconfortar con pocos ingredientes. Se puede servir tibio o frío, según el gusto, y es una receta ideal tanto para una merienda como para cerrar una comida con algo dulce y suave. ¡Manos a la obra

Ingredientes

  • 1 taza de arroz

  • 1 litro de leche

  • 150 g de azúcar

  • 1 rama de canela

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • Cáscara de limón (opcional)

"Secretos de la cocina casera: arroz con leche para endulzar tu día" Foto: Shutterstock
Secretos de la cocina casera: arroz con leche para endulzar tu día.

Secretos de la cocina casera: arroz con leche para endulzar tu día.

Paso a paso de la receta

  1. Lavar el arroz bajo agua fría.

  2. Colocarlo en una olla con un poco de agua y cocinar 5 minutos.

  3. Agregar la leche, la canela y la cáscara de limón.

  4. Cocinar a fuego bajo, revolviendo de vez en cuando.

  5. Incorporar el azúcar.

  6. Continuar la cocción hasta que el arroz esté tierno.

  7. Retirar la canela y la cáscara.

  8. Agregar la vainilla.

  9. Mezclar y dejar enfriar.

  10. Servir tibio o frío. ¡Y listo!

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