Descubre la receta perfecta para el auténtico arroz con leche
La receta de arroz con leche que estabas esperando para deleitar a toda la familia con un clásico postre.
El arroz con leche es un clásico que atraviesa generaciones. Presente en distintas culturas, pero muy arraigado en la cocina casera, se destaca por su simpleza y su capacidad de reconfortar con pocos ingredientes. Se puede servir tibio o frío, según el gusto, y es una receta ideal tanto para una merienda como para cerrar una comida con algo dulce y suave. ¡Manos a la obra
Ingredientes
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1 taza de arroz
1 litro de leche
150 g de azúcar
1 rama de canela
1 cucharadita de esencia de vainilla
Cáscara de limón (opcional)
Paso a paso de la receta
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Lavar el arroz bajo agua fría.
Colocarlo en una olla con un poco de agua y cocinar 5 minutos.
Agregar la leche, la canela y la cáscara de limón.
Cocinar a fuego bajo, revolviendo de vez en cuando.
Incorporar el azúcar.
Continuar la cocción hasta que el arroz esté tierno.
Retirar la canela y la cáscara.
Agregar la vainilla.
Mezclar y dejar enfriar.
Servir tibio o frío. ¡Y listo!