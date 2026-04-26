Descubre la receta perfecta para el auténtico arroz con leche

El arroz con leche es un clásico que atraviesa generaciones. Presente en distintas culturas, pero muy arraigado en la cocina casera, se destaca por su simpleza y su capacidad de reconfortar con pocos ingredientes. Se puede servir tibio o frío, según el gusto, y es una receta ideal tanto para una merienda como para cerrar una comida con algo dulce y suave. ¡Manos a la obra