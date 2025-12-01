Lujo casero: receta de trufas de chocolate y crema con textura gourmet
Una receta simple y tentadora que combina chocolate intenso con crema suave para lograr bocados irresistibles. Ideal para tus antojos dulces.
Las trufas de chocolate y crema son una opción perfecta cuando buscás una receta fácil, elegante y extremadamente deliciosa. Con muy pocos ingredientes y un paso a paso sencillo, vas a obtener bocados suaves y cremosos ideales para regalar, acompañar el café o sumar a una mesa dulce. Esta preparación es versátil, rápida y garantiza un resultado profesional sin complicaciones.
Rinde: Aproximadamente 18 a 20 trufas, según tamaño.
Ingredientes para unas trufas perfectas
200 g de chocolate semiamargo.
120 ml de crema de leche.
25 g de manteca.
1 cucharadita de extracto de vainilla.
Cacao amargo c/n.
Opcional: coco rallado, nuez picada o chips finos.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Picá el chocolate en trozos pequeños y colocálo en un bowl resistente al calor. Cuanto más parejos sean los trozos, mejor va a ser el derretido.
2. Llevá la crema a fuego suave hasta que apenas rompa hervor. Retirá y volcá inmediatamente sobre el chocolate picado.
3. Agregá la manteca y dejá reposar un minuto sin mezclar para que el calor empiece a fundir todo.
4. Revolvé suavemente desde el centro hacia afuera hasta obtener una crema lisa, brillante y homogénea. Incorporá la vainilla.
5. Cubrí el bowl con film y lleválo a la heladera durante 2 a 3 horas, hasta que la mezcla esté firme y moldeable.
6. Tomá porciones con una cucharita, formá bolitas con las manos y rebozá en cacao, coco o nuez, según tu preferencia.
7. Conservá en frío hasta el momento de servir.
Estas trufas se conservan en heladera hasta una semana y pueden congelarse por un mes sin perder textura. El nombre “trufa” proviene de su parecido con las trufas negras gourmet, un hongo muy valorado en la gastronomía francesa. ¡Preparalas y nos contás!.