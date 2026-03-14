Cuál es la forma correcta de saludar en la mañana: la RAE corrige el error más frecuente

La Real Academia Española marcó una diferencia para saludar en cualquier momento del día. Conocerla te permitirá hablar con propiedad.

Saludar en las mañanas es una costumbre que incluye la frase Buen día o Buenos días. Sin embargo, el uso masivo de estas expresiones ha generado una duda que la Real Academia Española (RAE) no tardó en responder en su página web, e incluso aclaró cómo se debe saludar durante la tarde y la noche.

Si bien ambas formas de saludar son correctas, una se utiliza en España y otra en casi toda América. Por eso, al momento de reverenciar a alguien, sobre todo en ámbitos formales, es importante conocer cuál es la expresión más utilizada en tu zona para hablar con propiedad.

El juez Lijo le ordenó a la RAE suprimir uno de los significados de la palabra "judío". Foto: Real Academia Española La Real Academia Española aclaró la duda en su página web. Archivo Como mencionamos anteriormente, ambas formas (“buen día” y “buenos días”) son correctas y significan lo mismo. El uso del plural es la opción más elegida pero hay ciertas particularidades. En España no se utiliza la expresión buen día, pero sí en zonas rioplatenses porque guardan una fuerte influencia de la lingüística italiana.

A su vez, la frase buen día también se usa para despedirse o en la expresión que tengas/tenga/tengáis/ tengan un buen día. Esta forma de saludar al momento de irse es usada tanto por hablantes americanos como españoles.