Las nuevas palabras "raras" que aceptó la RAE y se suman al diccionario del español

La Real Academia Española ( RAE ) , junto a las academias que integran la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale) , dio a conocer este lunes una nueva actualización del Diccionario de la Lengua Española , en la antesala de la 24ª edición que se publicará en noviembre de 2026. Se trata de la versión 23.8.1, una puesta al día que incorpora palabras de uso cotidiano, tecnológicas y sociales que hasta ahora no figuraban de manera oficial.

Entre las nuevas palabras aceptadas aparecen términos que ya forman parte del lenguaje diario, como streaming, tetris, piercing, gif, farlopa, loguearse, microteatro, crudivorismo, neolengua, autoconsumo y prémium . También se sumaron conceptos vinculados a fenómenos sociales actuales, como turismofobia, eurofobia y bioterrorismo .

Algunas de estas palabras figuran en cursiva dentro del diccionario por tratarse de “extranjerismos crudos”, es decir, términos tomados de otros idiomas cuya adaptación fonética al español presenta dificultades. En otros casos, las voces ya aparecen en redonda, como okey, que fue incorporada con la acepción de “consentimiento, aprobación o permiso”.

Uno de los cambios más significativos fue la actualización del término mena, que ahora incluye la aclaración “a veces en sentido despectivo”, reflejando el uso social y el matiz que fue adquiriendo la palabra en determinados contextos.

Según explicó Elena Zamora , responsable del Instituto de Lexicografía de la RAE , la actualización de este año incorpora 330 novedades entre nuevas palabras, enmiendas y acepciones corregidas. Se trata de un documento más breve que otras actualizaciones anuales, debido a la cercanía de la próxima edición completa del Diccionario. Para dimensionar el proceso, en 2024 la versión 23.8 había incluido más de 4.000 modificaciones.

Por su parte, el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, destacó que la incorporación de nuevas palabras no responde a decisiones arbitrarias. “Ninguna novedad es un capricho de los académicos, es un proceso lento y garantista”, afirmó. Detalló que las propuestas surgen tanto de los académicos como de los propios hablantes y que cada término es analizado por el Instituto de Lexicografía, comisiones especializadas y las academias americanas antes de ser aprobado.

Entre algunas de las palabras que ya pueden consultarse en la versión digital del Diccionario figuran:

Farlopa(sinónimo de cocaína), gif(formato de imagen animada), bocachancla(persona que habla mucho y sin discreción), simpa(acción de irse sin pagar), milenial —con una sola “l”— para la generación nacida entre 1981 y 1996, y turismofobia, definida como el rechazo al turismo masivo.