Ni entraña ni vacio: el corte favorito de los argentinos para hacer a la parrilla

Cada parrillero tiene sus reglas, sus tiempos y una lista de cortes que considera indispensables. Ahora, una clasificación internacional volvió a encender esa discusión. TasteAtlas actualizó en junio de 2026 su ranking de variedades de asado y ordenó 14 clásicos argentinos, desde la parrillada completa hasta la morcilla.

El listado fue elaborado a partir de las calificaciones de los usuarios de la plataforma gastronómica. TasteAtlas informó que registró 777.524 valoraciones y que 504.674 fueron reconocidas por su sistema como legítimas. La guía aplica mecanismos para descartar intervenciones automatizadas o puntuaciones consideradas nacionalistas y otorga mayor peso a determinados participantes. De todos modos, aclara que sus clasificaciones no deben interpretarse como una conclusión definitiva sobre la gastronomía mundial.

La parrillada argentina se quedó con el primer puesto y una calificación de 4,5 puntos. Su principal fortaleza fue la variedad: reúne cortes vacunos, embutidos y achuras en una misma propuesta. Según la descripción de TasteAtlas, puede incluir costillas, vacío, chorizos, morcillas, mollejas y chinchulines, acompañados por chimichurri, vegetales asados o ensaladas. Más que destacar una única pieza, el resultado premió la experiencia completa alrededor del fuego.

El segundo lugar fue para el bife de chorizo, que también recibió 4,5 puntos. Este corte se distingue por su grosor, su jugosidad y la cobertura de grasa que protege la carne durante la cocción . La plataforma lo ubicó como una referencia para medir la calidad de una parrilla. El podio lo completó la provoleta con 4,4 puntos: una rueda gruesa de queso provolone que se cocina hasta formar una superficie dorada y conservar un interior fundido. Orégano, ají molido, chimichurri y pan crocante aparecen entre sus acompañamientos habituales.

Dos de los cortes más asociados con la parrilla argentina debieron conformarse con posiciones intermedias. La tira de asado terminó cuarta, con 4,2 puntos. El corte transversal de las costillas acorta las fibras de la carne y permite cocinarla directamente sobre las brasas. La preparación tradicional requiere pocos ingredientes: sal, calor controlado y tiempo suficiente para alcanzar una superficie dorada sin perder jugos.

El chorizo a la parrilla compartió la misma calificación y ocupó el quinto puesto. Su versatilidad para servirse solo o dentro de un pan, acompañado por chimichurri, volvió a colocarlo entre los grandes clásicos. El vacío apareció sexto, con 4,1 puntos. Su capa exterior puede alcanzar una textura crocante durante una cocción lenta, mientras el interior permanece tierno. Detrás quedó el cordero patagónico al asador, también con 4,1, reconocido por su preparación a la cruz y sus varias horas cerca del fuego.

Las achuras y la sorpresa del último lugar

Las mollejas fueron las achuras mejor posicionadas: terminaron octavas con 3,9 puntos. La clave de su preparación está en lograr una cubierta firme y dorada sin perder la textura suave del centro. Los chinchulines quedaron novenos con 3,8, la misma nota que recibió la salchicha parrillera. Más abajo aparecieron el asador criollo, el asado con cuero y la colita de cuadril.

La mayor sorpresa quedó reservada para la última posición. La morcilla a la parrilla cerró el listado con 3,2 puntos, pese a ocupar un lugar habitual en las mesas argentinas. El resultado refleja las preferencias de los usuarios internacionales de TasteAtlas y no una encuesta exclusiva entre consumidores locales. Aun así, el ranking actualizado en junio de 2026 ofrece una fotografía contundente: la variedad de una parrillada y la contundencia del bife de chorizo lograron imponerse sobre el vacío, la tira y las achuras más tradicionales.