Una senadora provincial sortea dos entradas para el recital del Pity Álvarez y pide que la sigan en sus redes

Una senadora peronista lanzó un sorteo en su cuenta oficial de Instagram para que uno de sus seguidores disfrute del show del Pity Álvarez.

La senadora provincial por el peronismo Luz Llorens lanzó un sorteo en su cuenta oficial de Instagram para que uno de sus seguidores se lleve dos entradas para ir a ver el sábado al Pity Álvarez que se presenta en la noche en el teatro griego Frank Romero Day.

Luz Llorens sortea dos entradas para el Pity Alvarez Luz Llorens sortea dos entradas para el Pity Alvarez IG Luz Llorens El sorteo para ver al Pity Álvarez "Querés ganarte dos entradas para ir a ver al Pity Álvarez este sabado en el Frank Romero Day? ", dice Luz Llorens mirando a la cámara para llegar a sus casi 4.000 seguidores.

"Porque creemos en la importancia de la cultura, en el derecho al disfrute y porque te merecés ir a ver a tu artista favorito es que te traigo este sorteo. porque el rock and roll también es una forma de resistir", agrega mientras camina por la plaza España de la Ciudad de Mendoza.

Para cerrar, invita a todo a seguir los pasos que están en la descripción del video y saluda con los dedos en V. La fórmula es sencilla y busca ampliar el alcance de la cuenta de la senadora: dar me gusta al reel, compartir el video en historias, etiquetar a una persona en el posteo y empezar a seguir a Luz Llorens. El sorteo será el sábado 12/06 a las 14.

luz llorens senado La senadora provincial Luz Llorens sortea dos entradas para ver al Pity Álvarez. IG Luz Llorens Quién es Luz Llorens Luz Llorens entró en la Legislatura en mayo y juró el 23 de abril acompañada de su familia y custodiada por Adriana Cano y los intendentes del PJ Fernando Ubieta y Matías Stevanato. Llorens es parte del grupo de legisladores jóvenes que tienen menos de 40 años.