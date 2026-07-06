Chau vapers libres: el Gobierno lanza controles severos a los cigarrillos electrónicos

El Ministerio de Salud de la Nación actualizó de forma integral la normativa que regula la comercialización y publicidad de productos con tabaco y nicotina en el país. A través de la resolución 796/2026 , publicada en el Boletín Oficial, la cartera sanitaria introdujo drásticos cambios que alcanzan tanto a los cigarrillos tradicionales como a las nuevas tendencias del mercado: vapers o cigarrillos electrónicos (DCE), dispositivos de tabaco calentado (DPTC) y bolsas de nicotina (BN) .

La nueva norma deroga las regulaciones previas de 2019 y 2021, reemplazándolas por el documento unificado “Advertencias Sanitarias para los Productos de Tabaco y Nicotina”.

Para el tabaco combustible tradicional, el Ministerio dispuso mantener la mayoría de las advertencias existentes, pero obligará a incorporar en el dorso de cada paquete la frase "Fumar tabaco..." seguida por uno de los diez textos sanitarios determinados por el Gobierno.

Respecto al diseño, el mensaje sanitario ocupará el 50% inferior de una de las caras principales en un rectángulo negro con letras blancas (y la imagen correspondiente en el 50% de la otra cara). En el caso de la publicidad, cualquier promoción gráfica deberá destinar un rectángulo blanco con letras negras que ocupe el 20% de la superficie total con la leyenda: “Fumar tabaco aumenta el riesgo de diabetes / El consumo de tabaco agrava el daño vascular de la diabetes”.

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Regulación estricta para vapers, vapeadores y bolsas de nicotina

Un eje central de la medida (articulada bajo la Resolución 549/2026) es la asimilación de las nuevas tecnologías de consumo dentro de la Ley Nacional de Tabaco (Ley 26.687). Debido a que el mercado se ha inundado de alternativas cuyo único componente común es la presencia de nicotina, el Gobierno unificó el criterio de advertencia para estos productos.

Los cigarrillos electrónicos, vapers, soluciones líquidas, dispositivos de tabaco calentado, sticks y bolsas de nicotina deberán llevar de forma obligatoria un único mensaje sanitario: “Este producto contiene nicotina que es altamente adictiva”.

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Al igual que con los cigarrillos comunes, este texto legal deberá ocupar el 50% inferior de una de las superficies del envase y el 20% de cualquier pieza publicitaria o de promoción que realicen las empresas fabricantes o importadoras.

Ayuda oficial por WhatsApp: llega un chatbot para dejar de fumar

Además de los cambios gráficos, la norma introdujo una actualización clave en los canales oficiales de atención al público. El Ministerio de Salud anunció la incorporación de un chatbot interactivo a través de WhatsApp.

Este nuevo canal digital estará disponible para la población general con los siguientes objetivos: