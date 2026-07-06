El "Efecto Alfaro": gestionar el éxito, el fracaso y la presión en los equipos

Nos entrenan para ganar. Para superar objetivos trimestrales, conseguir nuevos clientes, liderar rankings y sostener una narrativa donde el éxito es el único resultado aceptable. Casi nadie prepara a los equipos para convivir con la incertidumbre y es, justamente ahí, donde aparecen los verdaderos líderes.

La conferencia de Gustavo Alfaro, luego de la histórica clasificación de Paraguay tras eliminar a Alemania en el Mundial 2026, dejó una lección que trasciende el fútbol. Después de definir ese triunfo como "la victoria más grande de su carrera", no habló de proyecciones a largo plazo, ni de hacer historia, ni de sentirse invencible. El director técnico dijo: "tenemos dos horas para disfrutar, mañana viajamos y el sábado jugamos de nuevo" y destacó que para él “el fútbol solo es presente”. Con estas declaraciones, Alfaro destacó y protegió el foco de su equipo; un gran acto de liderazgo.

La conferencia de Gustavo Alfaro dejo una lección Los líderes inexpertos administran resultados mientras que los grandes líderes administran las emociones de los integrantes del equipo. Alfaro supo definir en su conferencia de prensa cómo la euforia puede ser tan peligrosa como el miedo y cómo enamorarse de un éxito puede ser el primer paso hacia el fracaso siguiente. El técnico no prometió a sus jugadores que iban a llegar a la final, tampoco les dijo que eran invencibles, solamente dijo “quiero ver a 26 guerreros, abrazados, todos juntos, a cantar el himno y quiero que esos guerreros se retiren de la cancha siendo leyenda”, vaya si lo consiguió. Y después les recordó que el logro de esta “hazaña” conseguida solo les daba el derecho a disputar el próximo partido y que, frente al siguiente rival, podían ganar... o perder.Esa diferencia marca la cultura del equipo y en el mundo corporativo sucede exactamente lo mismo.

Alfaro supo definir en su conferencia de prensa cómo la euforia puede ser tan peligrosa como el miedo y cómo enamorarse de un éxito puede ser el primer paso hacia el fracaso siguiente. Archivo. Cerrar el mejor trimestre del año, conseguir un cliente estratégico o lanzar un producto exitoso no garantiza el éxito del próximo desafío. Los mercados cambian, aparecen competidores y la presión vuelve a empezar. Es por eso que los líderes más efectivos arman equipos enfocados en lo que sí depende de ellos: la preparación, la comunicación, la disciplina. Los equipos de alto rendimiento no nacen de la promesa de ganar sino de la confianza, la claridad y del propósito compartido. Alfaro nunca pudo controlar el talento individual de Alemania, la altura de sus jugadores ni el favoritismo pero sí controló la preparación, la convicción y la motivación con la que Paraguay salió a competir.

Fue así como “la albirroja” alcanzó una hazaña histórica No es casualidad que, después del mayor triunfo de su carrera, Alfaro dedicara gran parte de su conferencia a hablar de sus jugadores. Los llamó "26 guerreros", destacó historias personales, agradeció el compromiso de quienes jugaron con cansancio y hasta reconoció a quienes ni siquiera pudieron estar en la cancha. Nunca construyó un relato alrededor de sí mismo, lo hizo alrededor del equipo.El estilo de comunicación de Alfaro, lejos del discurso técnico para explicar la victoria estuvo vinculado a la pertenencia. Habló de "26 guerreros", de la "Tierra Colorada", de jugadores que salían de la cancha convertidos en leyenda. Utilizó relatos, metáforas e imágenes capaces de conectar con la emoción de sus futbolistas, de todo un país y países vecinos, como Argentina, que celebraron la victoria.