LinkedIn radical: una ex diputada y un ex concejal consiguieron un cargo en el Gobierno

El recambio legislativo de mayo pasado dejó a varios dirigentes políticos sin su banca en la Legislatura o los concejos deliberantes de los diferentes departamentos y con un futuro laboral incierto. No obstante, buena parte continuó su carrera en la función pública en el Poder Ejecutivo.

Es el caso de la ex diputada radical Giuliana Díaz y el ex concejal lujanino de la UCR, Carlos Alberto Sala , quienes fueron nombrados en cargos en el Gobierno provincial tras finalizar sus mandatos el pasado 30 de abril.

Giuliana Díaz es una joven dirigente del radicalismo de Maipú, quien milita en las filas del sector que lidera el actual senador provincial Néstor Majul. En 2022 llegó a ser diputada provincial y su mandato concluyó hace poco más de dos meses.

Desde ese entonces su futuro laboral era incierto, pero a comienzos de junio consiguió un puesto de trabajo en el Gobierno. Díaz fue designada como asesora de gabinete de la Subsecretaría de Deportes.

Vale recordar que la joven cornejista fue presidenta del departamento de fútbol femenino de la Liga Mendocina de Fútbol y a finales del año pasado estuvo enfrentada con el ex dirigente del organismo rector del fútbol mendocino, Omar Sperdutti, en medio del escándalo por certificados médicos falsos de futbolistas locales.

Díaz fue quien denunció esas irregularidades señalando que se había falsificado la firma de la médica cardióloga Marisa Torre, quien era a su vez su tía.

Cargo creado para un ex concejal radical

Por otra parte, Carlos Alberto Sala fue nombrado en un cargo de asesor con funciones de Director de Relaciones Municipales, tras su experiencia como concejal en el departamento de Luján de Cuyo.

Sala es un dirigente de larga trayectoria en ese municipio y en 2015 fue precandidato a intendente por el radicalismo en Cambia Mendoza, perdiendo la interna con el entonces aliado radical Omar De Marchi.

El puesto en el que fue designado el lujanino fue creado para ser ocupado por él, ya que previamente no existía en el organigrama del Gobierno provincial.