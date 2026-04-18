La advertencia de Eduardo Feinmann por la ola de amenazas en las escuelas: "¿Quieren una matanza?"

El conductor compartió su preocupación por la epidemia de amenazas en establecimientos escolares de todo el país, y formuló un firme pedido para evitar una tragedia.

Eduardo Feinmann se mostró alarmado por la multiplicación de amenazas que aparecieron en los últimos días en escuelas de todo el país, con pintadas que alertaron sobre supuestos tiroteos y episodios de matanza. El conductor exhortó a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, y reclamó que el tema se aborde con la seriedad que merece.

Durante el pase con Pablo Rossi en A24, este viernes Feinmann se refirió a distintos episodios de violencia intraescolar, y el temor que estas manifestaciones han instalado en padres y alumnos. El periodista achacó el cuadro del presente malestar a la herencia del kirchnerismo al remarcar: "Era estigmatizante poner amonestaciones, castigar a un alumno en el colegio era estigmatizante... Ahora tenemos las escuelas que tenemos y los adolescentes que tenemos".

La preocupación de Eduardo Feinmann por las amenazas en las escuelas Eduardo Feinmann, alarmado por la propagación de amenazas en las escuelas

Entre otros testimonios, Eduardo Feinmann reveló que en un establecimiento de San Fernando unos estudiantes "subieron fotos con armas en el baño". Y en medio de revuelo propagado por las amenazas, el comunicador señaló que la situación es grave. "Si las autoridades toman a esto como una jodita adolescente, va a llegar el momento en que va a haber una matanza peor que la de San Cristóbal", advirtió.

Ademas, Feinmann subrayó que hace falta un protocolo de acción unificado que rija en todo el país ante una emergencia de estas características. En tal sentido, criticó la disposición de que cada provincia aplique sus propias normativas.