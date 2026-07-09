"Es una causa perdida, un socio terrible en la OTAN": Trump carga contra España y amenaza con una ruptura comercial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó la cumbre de la OTAN en Ankara para cargar de nuevo contra España, país miembro de la alianza.

Trump declaró este miércoles que quiere cortar todas las relaciones comerciales con España, país al que calificó como una "causa perdida" y "un socio terrible en la OTAN".

"España es un aliado terrible en la OTAN. No participa, no paga. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas. No queremos tener nada que ver con ellos", afirmó el líder estadounidense durante su comparecencia junto al secretario general de la alianza atlántica, Mark Rutte.

Añadió que las autoridades españolas "son mala gente, porque, como saben, todos los demás están pagando y trabajando (…) Hay un par de países más, pero especialmente España. Lo dicen abiertamente, son hostiles".

La crítica de Trump alude, en primer lugar, a la negativa del gobierno de Pedro Sánchez a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, el objetivo impulsado por Trump para todos los miembros de la OTAN.

Además, el presidente estadounidense ha expresado en varias ocasiones su malestar con España por no haber autorizado el uso de las bases militares de Morón y Rota para operaciones de la reciente guerra de EE.UU. contra Irán.

La respuesta de Pedro Sánchez

En respuesta, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que mantuvo una charla informal con su homólogo de EE.UU. y que las relaciones entre ambos países siguen siendo "muy positivas".

"Hablamos sobre la Copa del Mundo... no hubo ninguna tensión; al contrario, todo fue muy cordial", afirmó Sánchez.

Getty Images "La política comercial es común y la Comisión Europea ha salido recordando las características porque somos un bloque", alegó Sánchez.

Agregó que las autoridades españolas reciben "con calma y paciencia" las declaraciones del presidente de Estados Unidos, y también aludió a su amenaza de cortar el comercio.

"España sufre un déficit comercial con EE.UU.", alegó el jefe de gobierno español, sugiriendo que una ruptura en los intercambios entre ambos países perjudicaría más a la parte estadounidense.

Las exportaciones de España a EE.UU. suponen apenas el 0,8% de su PIB, por debajo del promedio del 3% de la UE.

Además, el presidente español recordó que las relaciones comerciales de su país se manejan dentro de la Unión Europea, por lo que Washington no podría a priori vetar los intercambios con uno solo de los países del bloque.

Pedro Sánchez también aseguró defender "las decisiones soberanas acordadas con la OTAN" y alegó que España "ha cumplido con nota" en inversión militar.

En 2025, España elevó su gasto en defensa hasta el 2% del PIB, cumpliendo por primera vez el objetivo fijado por la OTAN en 2014.

Sin embargo, el gobierno se ha negado a asumir el nuevo compromiso de la alianza de destinar el 5% del PIB a defensa para 2035 y sostiene que con una inversión equivalente al 2,1% puede cumplir las capacidades militares que le exige la organización.

La tensión entre EE.UU. y España

Getty Images El gobierno español se negó a permitir el uso de las bases de Rota y Morón para operaciones estadounidenses en la guerra contra Irán, lo que llevó a Trump a amenazar con represalias comerciales.

Ya en marzo, Trump lanzó la misma amenaza de suspender las relaciones comerciales utilizando términos muy similares.

Sánchez respondió entonces reafirmando su postura de "no a la guerra", cuando el conflicto con Irán estaba en su apogeo.

Posteriormente no hubo cambios en el comercio y el año pasado EE.UU. registró un superávit comercial respecto a España.

Según cifras del Congreso estadounidense, el comercio bilateral alcanzó un valor de US$75.000 millones en 2025 y el superávit para EE.UU. fue de US$3.000 millones.

La UE ha expresado su apoyo a la postura de España.

El portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, declaró que el comercio entre la UE y EE.UU. está "profundamente integrado" y es "mutuamente beneficioso".

"La Comisión siempre garantizará que los intereses de la Unión Europea y de todos nuestros Estados miembros estén plenamente protegidos", señaló.

Citó el acuerdo comercial firmado entre la UE y EE.UU. el año pasado, que establecía aranceles a las importaciones.

Por otro lado, Trump se quejó el miércoles de que sus aliados de la OTAN "no estuvieron ahí para nosotros, mientras que nosotros sí hemos estado ahí para ellos".

Alegó que Estados Unidos había gastado más de un billón de dólares en este último periodo "para proteger a estos países de Rusia".

BBC

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FUENTE: BBC