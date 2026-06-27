De 4.700 seguidores a 5 millones: la verdadera lección del caso Tim Payne
Un video lo volvió viral en el Mundial 2026, su cuenta explotó y ahora enfrenta desafíos de marca, contratos e impuestos.
Tim Payne tiene 32 años, juega como defensor en la A-League australiana y acumula 50 partidos con la selección de Nueva Zelanda. No es Mbappé. No es Messi. No es Julán Álvarez. Es, en el mejor sentido del término, un profesional sólido que hace bien su trabajo sin que casi nadie lo sepa. O, mejor dicho, lo era.
Todo funcionaba de esa forma hasta que el argentino Valentín Scarsini publicó un video señalando que Payne era el jugador menos conocido del Mundial 2026 y le pidió a sus millones de seguidores que lo siguieran en redes sociales. En menos de 72 horas, Payne pasó de 4.715 a más de 5 millones de seguidores. Superó a los All Blacks, al primer ministro de su país y al propio Scarsini.
Duolingo, McDonald's y KFC comentaron su perfil, entre tantas otras marcas que se sumaron a la tendencia. Incluso comenzó a circular una canción en su honor.
Sin esperarlo
Todo ocurrió de un día para el otro. Sin planificación y sin preparación. Pero, como dicen los ingleses: it is what it is y lo que pasó, pasó. Y ahora Payne tiene una imagen, una marca y un futuro que gestionar.
De un momento a otro, un deportista con imagen prácticamente inexistente adquirió una audiencia global. Eso tiene consecuencias concretas: su marca personal vale hoy algo que no valía tres días antes. Las marcas que lo contacten querrán usar su nombre y su rostro. Y eso merece una atención extra a nivel legal.
Además, los ingresos que reciba tienen una pregunta fiscal detrás: ¿dónde tributa? Nueva Zelanda no es precisamente liviana en materia impositiva. Sin una residencia fiscal adecuada y sin las estructuras correctas, una parte significativa puede evaporarse antes de llegar a sus manos.
El salto a la fama
Payne pasó de 4.715 a más de 5 millones de seguidores. Y la ventana para actuar es corta. La fama viral llega rápido y se va igual de rápido. El margen para convertir ese momento en activos reales —contratos, derechos de imagen, inversiones— es de semanas, no de meses.
En situaciones como ésta aparecen dos tipos de representantes:
- El primero hace bien su trabajo: negocia contratos, gestiona agenda. Y cuando ocurre algo como esto, llama a un par de marcas, cierra algo rápido y sigue.
- El segundo construyó alrededor de su cliente una red de asesoramiento que cubre lo jurídico, lo fiscal y lo patrimonial.
De modo que cuando llega el momento —el viral, el contrato grande, el Mundial— no hay que improvisar. Hay estructura. Y esa diferencia puede medirse en millones. Los Mundiales producen revelaciones. En las próximas semanas vamos a ver a jugadores desconocidos convertirse en figuras globales en cuestión de horas. Algunos van a aprovechar ese momento. Otros lo van a desperdiciar.
La diferencia casi nunca estará en lo que hagan dentro de la cancha. Estará en lo que tenían construido afuera.
* Martín Litwak, abogado especialista en fiscalidad internacional y estructuras patrimoniales.