De 4.700 seguidores a 5 millones: la verdadera lección del caso Tim Payne

Un video lo volvió viral en el Mundial 2026, su cuenta explotó y ahora enfrenta desafíos de marca, contratos e impuestos.

En cuestión de horas el jugador neozelandés Tim Payne pasó de 4.715 a más de 5 millones de seguidores.

Tim Payne tiene 32 años, juega como defensor en la A-League australiana y acumula 50 partidos con la selección de Nueva Zelanda. No es Mbappé. No es Messi. No es Julán Álvarez. Es, en el mejor sentido del término, un profesional sólido que hace bien su trabajo sin que casi nadie lo sepa. O, mejor dicho, lo era.

Todo funcionaba de esa forma hasta que el argentino Valentín Scarsini publicó un video señalando que Payne era el jugador menos conocido del Mundial 2026 y le pidió a sus millones de seguidores que lo siguieran en redes sociales. En menos de 72 horas, Payne pasó de 4.715 a más de 5 millones de seguidores. Superó a los All Blacks, al primer ministro de su país y al propio Scarsini.

Duolingo, McDonald's y KFC comentaron su perfil, entre tantas otras marcas que se sumaron a la tendencia. Incluso comenzó a circular una canción en su honor.

Sin esperarlo Todo ocurrió de un día para el otro. Sin planificación y sin preparación. Pero, como dicen los ingleses: it is what it is y lo que pasó, pasó. Y ahora Payne tiene una imagen, una marca y un futuro que gestionar.

De un momento a otro, un deportista con imagen prácticamente inexistente adquirió una audiencia global. Eso tiene consecuencias concretas: su marca personal vale hoy algo que no valía tres días antes. Las marcas que lo contacten querrán usar su nombre y su rostro. Y eso merece una atención extra a nivel legal.