El impactante rescate aéreo a un andinista en el cerro Aconcagua, que elogió Cornejo

En la tarde de este jueves se llevó a cabo un rescate a un andinista brasileño de 36 años que intentaba hacer cumbre en el cerro Aconcagua . El operativo fue impactante: utilizaron un helicóptero a 6000 metros de altura, sujetaron al turista con eslingas y lo evacuaron con vida. Este sábado, el gobernador Alfredo Cornejo lo destacó en sus redes.

El turista brasilero fue rescatado en la zona del campamento Cólera luego de sufrir mal agudo de montaña a 6.000 metros sobre el nivel del mar. Aunque los síntomas comenzaron cerca de las 12.30 de ese día en el refugio de Nido de Cóndores. El guía de la expedición advirtió a los equipos médicos y en el campamento Cólera informaron que el turista ya no podía desplazarse por sus propios medios.

Inmediatamente, se activó un protocolo de rescate que incluyó a la Patrulla de Rescate vía terrestre y se activó además un equipo para trabajar en la operación vía aérea, con un helicóptero privado de la empresa Helicopters.ar, que fue pilotado por Horacio Pedro Freschi. Este salió a las 13.50 desde Plaza de Mulas.

Al cabo de unos minutos entraron en contacto con el turista brasilero, lo sujetaron mediante la técnica de eslinga larga con carga humana externa. Lo trasladaron así hasta el campamento Nido de Cóndores, a 5.500 metros sobre el nivel del mar. Allí, un equipo médico lo atendió inicialmente.

Luego, el mismo helicóptero fue adaptado para trasladarlo en el habitáculo. Fue llevado a Horcones, donde lo estabilizaron.

El elogio de Alfredo Cornejo al rescate

La tarea de la Patrulla de Rescate fue "una operación de extrema complejidad y riesgo, planificada y ejecutada con precisión en condiciones límites", señaló el gobernador.

En un posteo en sus redes sociales este sábado, destacó la labor del equipo: "Este operativo refleja el altísimo nivel de preparación con el que se trabaja en Alta Montaña. Quiero reconocer a todo el equipo que logró este rescate histórico, especialmente la labor del piloto Horacio Freschi y del jefe de la Patrulla de Rescate, Francisco Corro, y a través de ellos, a todos los equipos que operan en la montaña más alta de América".

El rescate del andinista en el cerro Aconcagua El rescate del andinista en el cerro Aconcagua

"Desde el Gobierno de Mendoza se sostiene un sistema de atención y rescate con capacidades únicas en el mundo, que incluye el hospital de altura más alto del planeta, rescatistas, médicos, guardaparques, pilotos, mecánicos, personal de apoyo y logística, de la Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña, y muchos profesionales más. Personas altamente entrenadas para actuar en uno de los entornos más exigentes del planeta. Su trabajo cotidiano en el cuidado de la vida es un orgullo para Mendoza", aseguró el gobernador.

"Este rescate forma parte de un operativo permanente, sostenido durante toda la temporada, y refleja la coordinación diaria entre los ministerios de Energía y Ambiente, Salud y Seguridad, que permite recibir a miles de personas de todo el mundo en el Coloso de América con responsabilidad, conciencia y vocación de servicio", concluyó.