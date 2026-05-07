Centro ambulatorio del Notti: millonaria inversión para equipamiento antisísmico

El Gobierno de Mendoza adjudicó la compra de dispositivos de aislación sísmica que serán incorporados en la construcción del nuevo centro ambulatorio del Hospital Notti , en el marco de una inversión total superior a 1.500 millones de pesos .

Según quedó oficializado este jueves en el Boletín Oficial, la adjudicación fue para la empresa turca TIS Earthquake Technologies Industry and Trade Inc., cuya propuesta fue considerada “la más conveniente” durante el proceso de evaluación realizado por la Provincia.

Teniendo presente que Mendoza es una de las provincias con mayor actividad sísmica del país, se trata de un equipamiento clave. Los dispositivos adquiridos corresponden a un sistema de aislación sísmica tipo "péndulo doble fricción", diseñado para reducir el impacto de terremotos sobre la estructura edilicia.

Según detalla el Decreto 801, la firma turca presentó una oferta base de 1.048.625,48 dólares, equivalente a más de 1.483 millones de pesos al tipo de cambio oficial vigente al 24 de abril. A eso se suman otros 30 millones de pesos destinados a gastos generales de obra.

En el proceso también participaron otras compañías internacionales: Hirun International Construcciones CIC S.A. y Freyssinet Geoquest Argentina S.A. Sin embargo, ambas ofertas fueron desestimadas.

En el caso de Freyssinet, la comisión evaluadora señaló que excedía el plazo máximo de entrega previsto en el pliego, mientras que la propuesta de Hirun no resultó la más conveniente frente a la alternativa adjudicada.

Por su parte, la empresa elegida acreditó antecedentes en 164 proyectos con aislación sísmica y experiencia en hospitales, además de contar con un antecedente local en Mendoza vinculado al proyecto "La Agrícola", realizado en 2023. También se valoró que el plazo total de provisión e instalación se ajustará a las 16 semanas exigidas por la licitación.