Cómo será el nuevo centro ambulatorio del Hospital Notti y para qué lo usarán

El Gobierno de Mendoza avanza en la implementación de un proyecto que permitirá ampliar la atención médica pediátrica en el Hospital Humberto Notti , con la construcción de un nuevo edificio anexado que tendrá como destino el nuevo Centro Ambulatorio , el cual se complementa con un paquete de obras dentro del edificio anterior.

Este lunes se llevó a cabo el acto de apertura de ofertas para la construcción de edificio. Las ofertas fueron 7 en total, de 11 empresas, algunas en UTE. Estas son: Procon SRL / Tolcon SA / Sanco SA, Criba SA., Corporación del Sur SA / Laugero Construcciones SA., Santiago Monteverdi Construcciones Civiles SA., Rivas SAICFA, Stornini SA / Construcciones San José SRL., y OHA Construcciones SRL.

El acto se realizó en el Centro de Congresos y Exposiciones con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo; el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero; la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui; y la directora del Notti, Laura Piovano.

"Hoy abrimos los sobres para construir el nuevo Centro Ambulatorio del Hospital Humberto Notti . Se presentaron 7 oferentes, una señal clara del interés y confianza en este proyecto que atrajo a las empresas tradicionales y nuevas para la obra pública", señaló en las redes el gobernador Cornejo.

"Será el primer hospital público del país con aisladores sísmicos y sumará más de 12.700 m². El Notti es un pilar de la pediatría mendocina. Su ampliación sostenida y su buen equipamiento fortalecen todo el sistema. Que haya tantas ofertas para esta obra confirma que seguimos construyendo una salud pública más moderna y accesible para cada mendocino", sentenció.

En su discurso, el ministro Montero resaltó la decisión tiempo atrás del Ejecutivo de adquirir los terrenos donde se erigirá el nuevo Centro Ambulatorio del hospital y destacó que con su construcción no solo se contará con un espacio moderno para destinar a las cirugías ambulatorias, salud mental y oncología pedíátrica; sino que también permitirá descomprimir el actual edificio, mejorando los espacios para nuevas camas.

RENDER-NOTTI-1B-scaled

El nuevo Centro Ambulatorio del Hospital Notti

El nuevo edificio, que proyectado por el Ministerio de Salud y cuya construcción está a cargo de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo, contará con cuatro plantas que totalizan una superficie de 12.700 metros cuadrados. Un subsuelo, la planta baja y dos niveles hacia arriba. Tiene un presupuesto oficial de $27.237 millones y proyectan construirlo en un plazo de 540 días desde la licitación.

Uno de los puntos más destacados a nivel arquitectónico es la implementación de aisladores sísmicos de base, un sistema que desacopla la estructura de un edificio de los movimientos del suelo durante un terremoto, generando mejor respuesta ante estos eventos. Desde el Gobierno celebraron que sea este edificio "el primer hospital público del país" en implementar este sistema. También incluirán parasoles para control solar, terrazas preparadas para la instalación de paneles fotovoltaicos y calefones solares.

RENDER-NOTTI-2B-scaled

Cuál será el destino del nuevo centro

María Laura Piovano, la directora del Hospital Notti dialogó con MDZ Radio tiempo atrás y confirmó que el edificio será utilizado exclusivamente para la atención de todos los pacientes que consultan de forma ambulatoria. "Esto incluye las más de 40 especialidades que hay dentro de la pediatría, incluye tres hospitales de día, uno dedicado a oncología, otro a clínica y otro a cirugía. Siempre en esas modalidades: cirugías de un solo día de internación, tratamientos clínicos ambulatorios y tratamientos oncológicos ambulatorios", señaló.

Además, agregó que funcionarán los consultorios de todas las especialidades, más un centro de extracción de muestras. "Hemoterapia va a funcionar ahí para facilitar las donaciones de sangre. También va a funcionar ahí un centro de preparaciones de citostáticos, para proveer de toda la medicación oncológica en ese espacio. Oncología va a contar con todo un sector que va a estar independiente desde el punto de vista edilicio y desde el punto de vista de los servicios, de la circulación, todo para que los pacientes puedan ser atendidos en forma aislada del resto de las consultas", señaló.

Notti-interior-baja-calidad-2

El nuevo centro ambulatorio va a incluir todos los consultorios. Según su directora son 75 para las distintas especialidades, más 60 gabinetes que son espacios que se usan para procedimientos. También dos quirófanos para cirugías ambulatorias y 30 camas destinadas a tratamientos durante el día. "En la planta baja va a estar todo lo que es salud mental y dentro de ello se incluye la Cámara de Gesell, un salón de usos múltiples, un centro para la atención de los pacientes con trastornos en la conducta alimentaria", agregó. Sobre este servicio, la médica aclaró que actualmente se ofrece en un espacio que el Hospital Notti alquila frente al hospital.

Sin embargo, aclaró que la construcción del nuevo edificio no implicará la contratación de más profesionales, sino que se trata de una reubicación, para facilitar el orden de la planta existente. "Los espacios en los que están funcionando todas estas especialidades están reducidos, mal ubicados y hay desorden, porque se han ido incorporando consultorios y especialidades y eso motivó también la necesidad de alquilar ese edificio. Las especialidades van a ser las mismas que se cubren actualmente", aclaró.

Esta obra se complementa con las que ya se implementan en el edificio actual, que tienen un avance estimado del 30% y se concretarán en 2026.