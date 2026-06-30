Una ganga: cuánto sale un viaje express para ver a Argentina en Miami en el Mundial

La clasificación de la Selección Argentina a los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 volvió a poner en marcha un fenómeno que trasciende lo deportivo. A medida que el equipo de Lionel Scaloni avanza en el torneo, también se acelera el negocio del turismo, con una demanda creciente de vuelos, hoteles y entradas para acompañar a la Albiceleste en Miami .

Como se vio reflejado en los últimos días, las consulta sobre paquetes para viajar a Estados Unidos y estar presente en el encuentro contra Cabo Verde aumentaron alrededor de 300%. Para los mendocinos que todavía analizan la posibilidad de una escapada de último momento, la oportunidad sigue vigente, aunque el costo aumentó considerablemente en apenas unos días.

El paquete turístico más económico disponible actualmente en una plataforma de viajes como Despegar cuesta al momento de escribir esta nota US$ 2.374 por persona e incluye el vuelo desde Mendoza y alojamiento en una habitación de alquiler temporario, a un estilo bien “gasolero”. Para quienes prefieran hospedarse en un hotel deberán desembolsar al menos US$ 2.623.

La evolución de los precios refleja el fuerte impacto que tuvo la confirmación del partido. Hace apenas una semana, antes de conocerse que Cabo Verde sería el rival de Argentina, el paquete más económico se conseguía por US$ 1.503. Hoy esa misma propuesta asciende a US$ 2.640, lo que representa un incremento cercano al 76%.

Y para quienes buscan una experiencia premium, la oferta también creció. El paquete más exclusivo alcanza los US$ 9.827 e incluye alojamiento en el Four Seasons del Distrito Financiero de Miami con desayuno incluido.

Cuánto dinero se necesita para viajar a Miami

El viaje no termina con la compra del paquete turístico. A los vuelos y el alojamiento deben sumarse gastos cotidianos como la alimentación, el seguro de viaje y la movilidad. Empezando por el primero de los ítems, comer en Miami demanda entre US$ 30 y US$ 80 por día, dependiendo del tipo de alimentación que se elija. Tomando un gasto promedio de US$ 50 diarios, una estadía de cinco días implica destinar alrededor de US$ 250.

También resulta recomendable contratar un seguro de asistencia al viajero. La cobertura más básica, con asistencia médica por hasta US$ 60.000, cuesta actualmente $62.790, equivalentes a unos US$ 42. La ventaja en este punto es que las empresas ofrecen hasta 12 cuotas sin interés con el pago con tarjetas de crédito.

A esto se agrega la movilidad dentro de la ciudad. El alquiler de un automóvil compacto puede conseguirse desde US$ 40 aprovechando promociones disponibles al contratar el servicio junto con el paquete turístico.

Con todos esos conceptos, el presupuesto mínimo para realizar un viaje exprés desde Mendoza asciende a aproximadamente US$ 2.700 por persona, sin considerar todavía el valor de la entrada al estadio y el gasto en el combustible para la movilidad en Miami.

Alf Ponce Mercado

Las entradas, el principal obstáculo

Si el viaje ya representa una inversión importante, conseguir una entrada implica un desafío aún mayor. Cuando todavía existía la posibilidad de que Argentina enfrentara a Uruguay o España, los tickets de reventa llegaron a ofrecerse a US$ 5.000. La confirmación de Cabo Verde como rival alivió parcialmente esa presión y hoy las entradas en el mercado secundario parten desde unos US$ 3.000, aunque siguen multiplicando entre tres y cuatro veces el precio original.

Sin embargo, todavía existe una posibilidad de adquirirlas a precios oficiales. La FIFA mantiene habilitada la venta de última hora de algunas localidades oficiales, cuyos valores oscilan entre US$ 840 y US$ 1.745, aunque con disponibilidad muy limitada. Para quienes buscan una experiencia exclusiva, los paquetes Hospitality comienzan alrededor de los US$ 9.000 y ofrecen servicios especiales, como bebidas, comida y estacionamiento para el encuentro.

Qué más se puede hacer en Miami

Desde Promociones Aéreas, su creador Matías Mute explicó que, pese a que Miami cuenta con transporte público, para este tipo de viajes sigue siendo más conveniente alquilar un vehículo. “Es raro que viaje una sola persona. Generalmente los grupos son de dos o más personas y, por las distancias que hay en Miami y porque el alquiler suele seguir siendo relativamente económico, continúa siendo la mejor alternativa, aunque en los últimos días también aumentaron los precios", señala.

El especialista agregó que la escapada mundialista también puede convertirse en una oportunidad para sumar otras experiencias turísticas. Además del partido, muchos viajeros aprovechan para recorrer los principales centros comerciales de la ciudad o conocer playas menos concurridas, especialmente las ubicadas sobre la costa del Golfo de México.

Incluso quienes disponen de algunos días adicionales pueden extender el recorrido hasta Orlando utilizando el servicio ferroviario de alta velocidad inaugurado hace pocos años, que conecta ambas ciudades en poco más de tres horas.

Respecto de las entradas, Mute sostuvo que los paquetes que incluyen vuelo, alojamiento y ticket oficial representan hoy una de las opciones más convenientes para quienes todavía no compraron nada. “Más allá del precio, tienen la ventaja de asegurar la validez de la entrada y evitar el riesgo de caer en estafas o terminar pagando sobreprecios desmedidos en la reventa. El problema es que quienes deciden viajar a último momento inevitablemente pagan mucho más de lo que hubieran abonado antes de que se conociera la sede y el rival de Argentina”, explicó.