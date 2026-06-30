Noruega y Costa de Marfil chocarán en un duelo que definirá el rival de Brasil: hora, TV y streaming

Por los dieciseisavos de final, Noruega y Costa de Marfil se verán las caras en Dallas en un duelo inédito en Copas del Mundo.

Noruega y Costa de Marfil se enfrentarán en el AT&T Stadium de Arlington.

Por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Noruega y Costa de Marfil se verán las caras este martes por la tarde en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas. El encuentro comenzará a las 14.00, contará con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y podrá verse a través de DSports en televisión y por DGO y Paramount+ en streaming.

Será la primera vez que estas dos selecciones se crucen en una Copa del Mundo, puesto que los Vikingos no clasificaban a una desde Francia 1998 y la primera participación de los Elefantes fue recién en Alemania 2006. El ganador de este encuentro enfrentará en octavos a Brasil, que venció el lunes a Japón.

Así llegan Noruega y Costa de Marfil a los dieciseisavos de final La Noruega de Haaland quiere pisar fuerte en suelo norteamericano. EFE Con Erling Haaland como ancho de espada, Noruega está teniendo un regreso muy satisfactorio a los Mundiales tras 28 años de ausencia. Quedó segundo en el Grupo I con 6 puntos, producto de los triunfos por 4-1 sobre Irak y 3-2 sobre Senegal, y la derrota 4-1 frente a Francia en la última fecha, partido que jugó con un equipo plagado de suplentes.

Para Costa de Marfil, en tanto, está siendo una Copa del Mundo histórica, ya que es la primera vez que supera la primera fase. El elenco africano fue 2° en el Grupo E gracias a sus victorias 1-0 ante Ecuador y 2-0 ante Curazao y la apretada derrota 2-1 contra Alemania, en un duelo que comenzó ganando y que se le escapó por detalles.

Tras superar fase de grupos por primera vez, Costa de Marfil quiere seguir haciendo historia. @equipenatciv Posibles formaciones Costa de Marfil: Yahia Fofana; Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Guéla Doué; Inao Oulai, Franck Kessié, Seko Fofana; Amad Diallo, Ousmane Diomande, Ange-Yoan Bonny. DT: Emerse Faé.