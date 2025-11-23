Gobierno de Mendoza mantiene negociaciones de altísimo nivel y bajo fuerte hermetismo de las partes con el empresario Prateek Suri, al frente del Grupo Maser, que acaba de anunciar inversión multimillonaria en la minería de cobre en Argentina con pivot mendocino .

Suri está puesto en la web como el empresario de la India más rico de África. Todo un logro si se considera que tiene 37 años. Nacido en Delhi, sus estudios universitarios fueron realizados en Dubái.

En 2012 fundó Maser Group, inicialmente enfocado en el mercado africano con televisores inteligentes y dispositivos electrónicos. Vendió más de 800.000 unidades en aquel continente. Maser Group alcanzó una valoración de más de 5.000 millones de dólares y fue adquirida por SCG Asia el año pasado.

A principios de noviembre el empresario mantuvo reuniones con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y su máxima funcionaria en temas energéticos y ambientales, Jimena Latorre, o sea, casi la versión femenina del mandatario. Sucedió durante la visita de los mendocinos a Abu Dhabi.

En al menos dos publicaciones árabes surge una coincidencia que por la envergadura del dato, no parece nada casual. La afirmación en los medios de prensa es la siguiente: "Se dice que Mendoza, ubicada en la frontera con Chile, es uno de los cinturones cupríferos más ricos del mundo ".

El presidente del Grupo Maser y fundador y director ejecutivo de MDR Investments, Prateek Suri, ha revelado planes para inversiones multimillonarias en la minería de cobre en Mendoza.

Se espera que el fondo de 500 millones de dólares de MDR Investment, respaldado por reservas de capital por un total de hasta 2.000 millones de dólares, impulse oportunidades en el sector para la economía de Mendoza y con fuerte impacto en la del país.

La minería ha sido clave en el aporte al PBI de Argentina por parte de las provincias vecinas de San Juan, pero aún más en la de Neuquén, al compás del crecimiento económico de Vaca Muerta. Mientras Mendoza retrocede, las citadas provincias han crecido en la gravitación económica para el resto del país.

latorre Cornejo Abu Dhabi 3 Latorre y Cornejo, puntas de lanzas en las negociaciones por ahora muy confidenciales entre Mendoza con el empresario de la India. Gobierno

La confirmación de la inversión en Mendoza se produce tras una reunión entre el empresario Suri y la ministra del Gobierno de Mendoza, Jimena Latorre, en Abu Dhabi.

Las negociaciones se centraron en la cooperación para acelerar la minería basada en IA, las iniciativas de transición energética y las actualizaciones de infraestructura en toda América Latina.

En Chile la Inteligencia Artificial está cumpliendo un rol gravitante en la industria minera del pais: tecnología y recursos naturales cada vez están más ligados en las estrategias a mediano y largo plazo de las grandes empresas del sector. Un tema que parece ajeno, todavía, en el camino a la transición energética en Argentina es el que abre la producción de Hidrógeno Verde.

Funcionarios del gobierno mendocino reconocieron la experiencia de Maser Group en inversión sustentable y avance tecnológico. Declararon en público el ofrecimiento de incentivos y exenciones fiscales para facilitar el proyecto.

El propio empresario hindú Prateek Suri, luego de la reunión, dijo: “El enfoque de la ministra Latorre hacia la transición minera y energética sostenible es inspirador".

Y agregó más, lo que permite suponer que aceptó de buen grado las condiciones impositivas para sus inversiones de parte de la administración de Alfredo Cornejo: “Su visión se alinea perfectamente con nuestra misión en Maser Group: construir un puente entre la innovación y la sostenibilidad, conectando África, América Latina y Oriente Medio a través del desarrollo responsable de los recursos”.

Una característica clave de la colaboración es la propuesta de formación de un fideicomiso minero que cotizaría en la bolsa de valores.

Este fideicomiso incluiría inversiones de fideicomisarios globales y patrocinadores institucionales, y se anticipa que Maser Group, que tiene su sede en los Emiratos Árabes Unidos y se concentra en África, asumirá una posición vital para garantizar la apertura y una participación internacional más amplia en la industria minera de Argentina.

Se afirma que el plan de inversión de Maser Group se alinea con los esfuerzos globales para apoyar las industrias de transición energética, como los vehículos eléctricos, la tecnología de energía renovable y la infraestructura digital, donde el cobre es vital.

Los más optimistas auguran nuevas oportunidades en minería, logística y soluciones de sostenibilidad impulsadas por Inteligencia Artificial en Argentina. Los consultados confirman que la IA, la automatización y la infraestructura digital fueron los pilares de las conversaciones entre el gobierno mendocino y el inversor que saltaría desde el África.

Suri, quien ya ha creado clústeres avanzados de IA y tecnología en África y Oriente Medio, expresó un gran interés en crear soluciones industriales y mineras basadas en IA, adaptadas a Sudamérica.

El Gobierno de Argentina, por su parte, extendió una oferta sin precedentes a Suri: un puesto de fideicomisario en un fideicomiso minero nacional que se formará próximamente, un consorcio que incluirá a selectos líderes de la industria mundial.

Se espera que este fideicomiso dé forma a la gobernanza minera de Argentina, a las asociaciones extranjeras y a la estrategia de extracción a largo plazo de los próximos años.

Algunos expertos diplomáticos ya están calificando este acuerdo como “uno de los respaldos más fuertes jamás otorgado a un inversor africano de origen indio en Sudamérica”.

La reunión de Abu Dhabi también abordó las posibilidades de fabricación en Mendoza. Los líderes coincidieron en que establecer unidades de procesamiento y valor agregado podría transformar la región en una potencia sudamericana de productos de cobre refinado, alimentando la demanda mundial de vehículos eléctricos, energías renovables, centros de datos de IA y sectores deelectrificación.

Se espera la visita de Suri a Mendoza. Hasta ahora es uno de los secretos mejor guardados de la administración Cornejo.

Un perfil sobre el inminente visitante, presidente de Maser Group, debe decir que su riqueza se calcula en 1.900 millones de dólares, tras la cesión de los derechos de propiedad de una isla en África occidental, ocurrida en forma reciente.

Este desarrollo se produce tras la adquisición de Maser por 5.000 millones de dólares por parte de SCG , una de las mayores operaciones corporativas del continente.

Este desarrollo se produce tras la adquisición de Maser por 5.000 millones de dólares por parte de SCG , una de las mayores operaciones corporativas del continente.

Como parte del intercambio, Suri se hizo con varios activos de alta gama, incluyendo yates de lujo y bienes raíces en Lagos.

La historia de la isla merece ser conocida, puesto que se trata de una geografía en disputa cuyos problemas de documentación retrasaron su adquisición.

Durante meses, la isla estuvo sumida en complejidades regulatorias y legales, convirtiéndola en un activo arriesgado. Sin embargo, Suri aceptó un pago parcial en acciones y buscó pacientemente las autorizaciones. Esa apuesta ahora ha dado sus frutos.

Con la isla oficialmente asegurada, los analistas afirman que su valor ha impulsado significativamente la fortuna de Suri. El multimillonario planea transformar la propiedad en un centro turístico y urbano de clase mundial, una medida que se espera impulse el crecimiento futuro y posicione el activo entre los mejores desarrollos de lujo de África.

El aumento de su patrimonio neto pone de relieve el potencial de los activos no tradicionales de África y las ventajas de asumir riesgos calculados en mercados difíciles. Los expertos del sector señalan que Nigeria y otras economías africanas podrían aprender del enfoque de Suri: combinar inversiones audaces con una visión a largo plazo, incluso en medio de obstáculos regulatorios.

En los círculos de inversión, el ascenso de Suri se cita a menudo como un ejemplo de cómo los mercados emergentes pueden recompensar la paciencia estratégica. Su disposición a mantener un activo imperfecto mientras sortea la burocracia refleja un instinto que los inversores africanos experimentados reconocen bien.

En lugar de eludir la incertidumbre en torno a la isla, trató el estancamiento como un obstáculo temporal. Se centró en el valor geopolítico más amplio de poseer una ubicación estratégica frente al mar en una región donde los bienes raíces costeros escasean.

Cómo llegó su interés por Mendoza. Y cómo se relacionó con las máximas autoridades de la política. Quizá la respuesta merezca una nota aparte. Mientras, hay tiempo de revolver los armarios de la ropa y ver si entre ellos no hay alguna túnica que pueda mimetizarse con el anunciado desembarco de Prateek Suri a la tierra del sol y del buen vino.