Banco Nación: cómo obtener $12.000 de reintegro hoy en supermercado

Con julio entrando en sus últimas horas, este miércoles 29 aparece como una fecha clave para quienes necesitan reponer alimentos y buscan reducir el costo de la compra. El Banco Nación mantiene un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos, con un límite de devolución que permite recuperar hasta $12.000 por cliente.

Para alcanzar el beneficio máximo es necesario gastar $40.000. Una compra por ese monto genera un reintegro de $12.000, mientras que los consumos superiores no amplían la devolución. El límite se calcula por cliente y por semana, por lo que conviene revisar si ya se utilizó una parte del cupo antes de pasar por la caja. La promoción integra el programa Semana Nación , que reúne las propuestas comerciales de la entidad.

El procedimiento es determinante: no alcanza con presentar una tarjeta del banco. La compra debe abonarse desde la aplicación BNA+, mediante el código QR de MODO que exhibe el comercio, y el usuario tiene que seleccionar una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por el Banco Nación. El beneficio se aplica sobre operaciones realizadas en un pago y no contempla consumos efectuados con dinero disponible en la cuenta.

También quedan afuera las compras pagadas directamente con el plástico, desde otras billeteras virtuales o mediante sistemas que no utilicen el QR habilitado. Antes de confirmar la operación, resulta recomendable comprobar que la tarjeta correcta aparezca seleccionada en la aplicación. Un cambio en el medio de pago puede impedir que el consumo sea identificado dentro de la campaña.

Entre las cadenas informadas para la jornada figuran Maxiconsumo y Toledo, aunque la disponibilidad puede variar de acuerdo con la ubicación y la sucursal. Por ese motivo, es necesario consultar el listado actualizado de establecimientos adheridos antes de organizar la compra. El reintegro del 30% y el límite semanal de $12.000 fueron incluidos en la agenda de promociones difundida para el cierre de julio. Las condiciones vigentes también pueden revisarse en el sitio oficial del programa .

El descuento puede aprovecharse en una sola operación o distribuirse entre distintos consumos hasta completar el cupo disponible. Por ejemplo, una compra de $20.000 permite recuperar $6.000. Si luego se realiza otra por el mismo importe durante la jornada, el reintegro acumulado alcanza los $12.000. A partir de allí, las operaciones adicionales ya no generan una devolución mayor durante esa semana.

El beneficio adicional para jubilados

Los jubilados y pensionados de Anses que reciben sus haberes a través del Banco Nación cuentan, además, con un 5% de reintegro de lunes a viernes en cadenas participantes. Este ahorro puede acumularse con otras promociones y tiene un límite de $20.000 mensuales por cliente. Sin embargo, su aplicación depende del comercio y de las condiciones particulares de cada campaña, por lo que debe verificarse antes del pago.

La devolución del beneficio principal no necesariamente aparece en el momento. Según las condiciones comunicadas para la promoción, el dinero puede acreditarse en la cuenta asociada a BNA+ dentro de los 30 días posteriores a la operación. También es importante conservar el comprobante y controlar los movimientos de la aplicación hasta que se registre el reintegro. La guía del miércoles fue actualizada con información vigente al 29 de julio.