En la previa de España-Uruguay, De la Fuente confesó ser un admirador de Bielsa: "Aprendí muchísimo de él"

España y Uruguay jugarán una suerte de final anticipada este viernes por la tercera y última fecha del Grupo H . Para los ibéricos será trascendental un buen resultado para asegurar el primer lugar y allanar su camino en los playoffs, mientras que los orientales necesitan ganar para no quedar eliminados de manera prematura del Mundial 2026 .

Desde las 21 horas de Argentina, se enfrentarán en Guadalajara los equipos dirigidos por Luis de la Fuente y Marcelo Bielsa . Dos entrenadores de gran renombre que no será la primera vez que se vean las caras, pues ya se conocen hace más de una década, y uno terminaría marcando la carrera del otro.

"Siempre he sido y soy un gran admirador de Bielsa . Cuando estuvo de entrenador en el Athletic Club de Bilbao (de 2011 a 2013), yo estuve 18 meses en el paro y estuve unos 4, 5 o 6 meses yendo a Lezama (predio del club) a ver todos los entrenamientos de Marcelo y los tengo todo grabados", reveló el DT de la Furia este jueves en conferencia de prensa.

En ese sentido, no escatimó en elogios para el Loco: "Marcelo hizo que el Athletic jugara maravillosamente bien al fútbol. Además utilizaba un marcaje al hombre por todo el campo. Ahora no es tan exigente en esa faceta, pero sigue recurriendo a ese tipo de defensa en determinadas zonas. Como todos los entrenadores, ha evolucionado. Y hemos entendido que no hay idea que valga si los jugadores no son capaces de desarrollarla. Su mayor virtud es sacar un rendimiento extraordinario en todos los equipos que ha entrenado", remarcó.

"Aprendí muchísimo de él. Es un entrenador que ha sido muy innovador. He tenido la suerte de compartir con él unas charlas y en una oportunidad de hablar en privado. Mañana tenemos que enfrentarnos y para mí será un honor jugar contra él", sentenció respecto de Bielsa .

Qué dijo De la Fuente sobre la definición contra Uruguay

Así está la tabla del Grupo H a horas de la fecha 3. FIFA

Por otro lado, analizó lo que será el choque del viernes: "Me preguntan si el partido va a ser duro. La dureza es el fútbol en sí mismo. Me imagino un partido intenso. Nosotros vivimos al margen de las valoraciones, el análisis es el nuestro. Ofrecerán un grandísimo nivel y será diferente a los otros partidos. Uruguay tiene jugadores en Europa, México y Brasil. Nos va a exigir lo mejor. Ellos se están jugando muchísimo".

Y por último, se refirió a la posibilidad de enfrentar a Argentina en dieciseisavos si España queda en el segundo lugar del grupo: "Yo vivo para ganar. Sólo sé vivir cada día para ganar, ganar y ganar. Sólo pensamos en ganar, nada más. No creo en esos pensamientos sobre especular en ser primero o segundo. Para llegar a la final hay que vivir máxima dificultad de todo tipo y yo sólo sé vivir cada día para ganar", concluyó De la Fuente.

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