Así es la nueva canción de la Selección argentina que ya suena en el Mundial y busca suceder a "Muchachos"

Compuesta por el mismo autor del himno de Qatar 2022, la canción ganó fuerza entre los hinchas y acompaña el sueño argentino en Estados Unidos.

Los hinchas parecen haber encontrado la canción que acompañará a la Selección argentina en el Mundial 2026. Aunque todavía está lejos del fenómeno que significó "Muchachos" en Qatar 2022, "La cuarta estrella" se convirtió en la favorita entre quienes siguen al equipo de Lionel Scaloni en Estados Unidos y ya empieza a sonar con fuerza en banderazos, festejos y encuentros espontáneos.

La nueva canción tiene un dato que alimenta aún más la ilusión: fue escrita por Palmito, el mismo creador de "Muchachos", el himno que quedó para siempre asociado a la conquista de la tercera Copa del Mundo. Ahora volvió a apostar por una fórmula similar y, entre las distintas composiciones que aparecieron en la previa del torneo, la suya es la que más adhesión consiguió.

La canción que invita a soñar con la cuarta estrella La letra utiliza la melodía de "No me arrepiento de este amor", el clásico de Gilda, y mezcla referencias a la historia de la Selección con el deseo de volver a conquistar el mundo. "Soy hincha de la Selección / la aliento con el corazón / ganamos la tercera con Lionel / queremos ser campeones otra vez", dicen sus primeros versos.

La canción también recuerda a Lionel Messi, Diego Maradona y las Islas Malvinas, además de hacer una referencia al Mundial de Estados Unidos 1994. "Treinta y dos años después / la Scaloneta va a vengar / la copa que le robaron al Diez / la que no nos dejaron levantar", expresa uno de sus fragmentos más celebrados por los hinchas.

"La cuarta estrella", la canción que empieza a conquistar a los hinchas de la Selección argentina ¿Podrá igualar el fenómeno de "Muchachos"? Aunque todavía no alcanzó la masividad de los grandes himnos mundialistas recientes, "La cuarta estrella" ya se instaló como la canción preferida entre los simpatizantes argentinos. Sonó en los banderazos previos a los partidos, volvió a escucharse tras el recital de Ciro en Dallas y también fue protagonista en los festejos posteriores a los encuentros de la Selección.