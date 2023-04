“Muchachos”, la promesa popular para los pibes de Malvinas

“En Argentina nací/Tierra del Diego y Lionel/De los pibes de Malvinas/Que jamás olvidaré”. Todos cantamos esa canción, consciente o inconscientemente, desde el Mundial de Qatar.

La conquista fue futbolística, pero hay otro triunfo que también se puede ver en la primera estrofa de “Muchachos”: olvidar, jamás.

“Millones de argentinos salieron a festejar la tercera estrella y a gritar por sus ídolos futbolísticos, pero también se acordaron ‘de los pibes de Malvinas’, ratificando que el pueblo argentino ve en Malvinas las tareas inconclusas de la independencia argentina”, sostuvo un Veterano de Guerra consultado por MDZ.

“La gente entiende lo sustancial” sobre la guerra, opinó: “Lo entendió cuando recuperamos la Malvinas en el '82, en esa presencia multitudinaria en las calles, la plaza del 10 de abril cuando la gente fue a ratificar con su presencia el hecho de recuperar las Malvinas y enfrentar a un enemigo histórico como los británicos”.

“No fueron a la plaza a apoyar a la dictadura, habían claros mensajes, ‘Malvinas sí, proceso no’, ‘las Malvinas son de los trabajadores, no de los torturadores’, o el de las madres de Plaza de Mayo que decían ‘las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también’. Cuando Galtieri dijo, ‘si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla’, la gente aplaudió, pero cuando dijo ‘yo como presidente’, la gente lo abucheó. Había una enorme lucidez, como lo hubo hace unos meses atrás durante los festejos del Mundial”, agregó.

Daniel López, director del Patrimonio Histórico y Cultural de la Universidad de Lanús, comprometido con el trabajo referido a Malvinas, aseguró que “se viene haciendo un gran trabajo con el tema”.

“Lo de la canción del Mundial es auténtico, porque el pueblo lo entendió. Quizás hace 38 años atrás no lo había entendido nadie. Si bien las guerras tampoco hay que festejarlas, un héroe tampoco es un ‘pobre pibe’. Es un héroe”, ratificó.

“Lo de la canción del Mundial refleja lo que el pueblo siente por las Malvinas, por los soldados. No es gente de un partido político o de una creencia religiosa, todo el mundo canta esta canción. De hecho, este lunes se hace un acto sobre Malvinas y va a venir a cantar esa canción ‘Muchachos’ un Veterano de Malvinas que también es cantante, que se llama Santana, con la banda de Granaderos", contó.

"Está buenísimo, lo popular fue lo que habló”.

Y cerró: “Cada vez generamos más conciencia, porque algunos dicen ‘estas islitas quién las quiere, siempre fueron inglesas’. Primero, que no siempre fueron inglesas; pero después tienen un valor geopolítico impresionante, tienen una riqueza natural, hoy que hay tanto problema de hambre estamos mirando al campo y no estamos mirando al mar. El pescado tendría que ser barato para los sectores naturales, para la nutrición de los niños. Y el pescado se lo llevan los españoles porque están vendiendo los permisos de venta y nosotros no podemos pescar”.