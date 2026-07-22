Riquelme defendió el regreso de Sebastián Villa y reveló por qué demandó a Boca: "Nunca le pidió plata al club"

En la previa del debut de Boca en la Sudamericana, Juan Román Riquelme habló sobre uno de los regresos más polémicos del mercado y explicó la postura del club.

Juan Román Riquelme salió a respaldar a Villa y explicó los motivos de su regreso. Una decisión que sigue generando debate en Boca.

Juan Román Riquelme rompió el silencio sobre el regreso de Sebastián Villa a Boca y salió a respaldar públicamente al delantero colombiano. Durante una entrevista con TyC Sports, el presidente xeneize aseguró que el futbolista "cumplió su sentencia" y explicó los motivos de la demanda que inició contra el club tras su salida.

"Fuimos muy claros y sinceros. Le dijimos que iba a seguir jugando y cuando hubiera una sentencia, si no pasaba nada seguía, y si era sentenciado no jugaba más. Y fue lo que pasó", recordó Riquelme sobre la situación que atravesó Villa durante su anterior ciclo en Boca.

La explicación de Riquelme sobre el regreso de Sebastián Villa a Boca Riquelme explicó por qué Boca fue a buscar otra vez a Villa TyC Sports El máximo dirigente también defendió la decisión de reincorporarlo al plantel de Rodolfo Arruabarrena. "Nuestro DT quería un delantero. Creemos que Villa cumple todas las condiciones que tiene que tener un delantero para jugar en este club. Tiene la ventaja de que conoce todo lo que es el Mundo Boca", sostuvo.

Además, aclaró la polémica judicial que acompañó la salida del colombiano. "Para jugar en otro lugar tenía que hacer una demanda a Boca porque si no, no le permitían jugar en otro lado. Pero nunca se presentó en un juzgado para pedirle plata a Boca, solo quería jugar en otro lugar", afirmó.