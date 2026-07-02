El Barcelona vuelve a la regla "1:1": qué significa y cómo impacta en el caso Julián Álvarez

El Barcelona recibió una noticia que puede marcar un antes y un después en su planificación deportiva. Tras varios mercados condicionados por las restricciones económicas impuestas por LaLiga , el club catalán vuelve a tener margen para actuar con mayor libertad y encarar incorporaciones de peso durante el verano europeo.

La mejora de su situación financiera permitirá a la dirigencia trabajar con mayor tranquilidad en las negociaciones que considera prioritarias, entre ellas la contratación del delantero argentino Julián Álvarez , hoy jugador del Atlético de Madrid.

El cambio también representa un fuerte contraste con la realidad que atravesó la institución hace apenas unos años, cuando las limitaciones del Fair Play financiero terminaron provocando la salida de Lionel Messi por la imposibilidad de inscribir su nuevo contrato.

El conjunto azulgrana volvió a quedar comprendido dentro de la denominada regla 1:1 del Fair Play financiero de LaLiga . En términos prácticos, esto significa que podrá invertir en la plantilla cada euro que genere o libere mediante ventas, ahorros salariales u otros ingresos, una situación que no disfrutaba desde la temporada 2019-20.

Para alcanzar ese escenario, el club redujo progresivamente su masa salarial con operaciones como las salidas de Robert Lewandowski y Ansu Fati, además de la renovación con una rebaja salarial de Andreas Christensen. Paralelamente, incrementó sus ingresos gracias a nuevos acuerdos comerciales y al regreso del equipo al Spotify Camp Nou.

La salida de Robert Lewandowski fue una de las operaciones que ayudó al Barcelona a aliviar su masa salarial. EFE

Consultado sobre la situación del Barcelona, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, consideró que el club ya cumple con esa normativa, aunque evitó dar una confirmación categórica. "Ellos (el Barcelona) sabrán", afirmó al ser consultado sobre si la entidad respeta la conocida regla 1:1.

Tebas también recordó cómo funciona el sistema para computar las incorporaciones: "Si tú pagas 100 millones" por un futbolista con un contrato de cinco temporadas, el impacto anual que se tiene en cuenta para el límite salarial es de 20 millones de euros.

Laporta abre la puerta a grandes incorporaciones

La nueva situación financiera también fue destacada por el presidente del Barcelona, Joan Laporta, quien durante el acto de asunción de su nuevo mandato aseguró que el club está "en disposición de afrontar cualquier operación siempre que entre dentro de la lógica económica".

Ese nuevo margen facilitará el trabajo del director deportivo Anderson de Souza, Deco, que tiene como prioridad reforzar el ataque tras la salida de Robert Lewandowski. El gran objetivo del mercado es Julián Álvarez, aunque desde la dirigencia reconocen que cualquier negociación deberá ajustarse a las posibilidades económicas del club.

Julián Álvarez, el gran anhelo del Barcelona. Instagram @juliaanalvarez

Según informó Mundo Deportivo, el Barcelona continuará trabajando para intentar concretar el fichaje del delantero argentino. Laporta ya aclaró que la propuesta presentada al Atlético de Madrid no será ilimitada, pero el regreso a una situación financiera más estable le permitirá negociar desde una posición mucho más favorable.

Por qué esta medida recuerda la salida de Lionel Messi

La recuperación de la regla 1:1 también vuelve a poner en perspectiva uno de los episodios más traumáticos de la historia reciente del Barcelona: la salida de Lionel Messi en agosto de 2021. En aquel momento, el club excedía ampliamente el límite salarial establecido por LaLiga y estaba sujeto a reglas mucho más restrictivas, como la denominada 1:4.

La directiva entendió entonces que mantener a Messi comprometía la estabilidad económica de la institución y decidió no renovar su contrato. Cinco años después, con las cuentas más equilibradas y un mayor control de la masa salarial, el Barcelona vuelve a disponer de un escenario muy distinto para afrontar el mercado de fichajes y planificar su futuro deportivo.