En vivo: con Enzo Pérez de titular y capitán, Deportivo Maipú empata ante San Martín de Tucumán
El Cruzado afronta un duelo clave en calle Vergara y todas las miradas estarán puestas en la vuelta de Enzo Pérez. por ahora igualan sin goles.
Deportivo Maipú iguala sin goles en uno de los partidos más esperados de la temporada. Recibe a San Martín de Tucumán en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la 21ª fecha de la Primera Nacional, en un encuentro que tendrá un atractivo especial: Enzo Pérez integra volverá a vestir la camiseta del Cruzado.