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Enzo Pérez

En vivo: con Enzo Pérez de titular y capitán, Deportivo Maipú empata ante San Martín de Tucumán

El Cruzado afronta un duelo clave en calle Vergara y todas las miradas estarán puestas en la vuelta de Enzo Pérez. por ahora igualan sin goles.

Gustavo Salinas

El defensor Santiago Paulini titular en el Deportivo Maipú.

El defensor Santiago Paulini titular en el Deportivo Maipú.

Prensa Deportivo Maipú

Deportivo Maipú iguala sin goles en uno de los partidos más esperados de la temporada. Recibe a San Martín de Tucumán en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la 21ª fecha de la Primera Nacional, en un encuentro que tendrá un atractivo especial: Enzo Pérez integra volverá a vestir la camiseta del Cruzado.

El ingreso a la cancha de Enzo Pérez

Enzo Perez vuelve


Con Enzo Pérez entre los titulares, Maipú recibe a San Martín de Tucumán

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