En vivo: con Enzo Pérez de titular y capitán, Deportivo Maipú empata ante San Martín de Tucumán

Deportivo Maipú iguala sin goles en uno de los partidos más esperados de la temporada. Recibe a San Martín de Tucumán en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la 21ª fecha de la Primera Nacional, en un encuentro que tendrá un atractivo especial: Enzo Pérez integra volverá a vestir la camiseta del Cruzado.