Mikel Merino, el héroe de la Roja que con otro gol in extremis metió a España en las semifinales del Mundial 2026

Entró como suplente en el minuto 88, pero hizo una gran diferencia.

Mikel Merino volvió a convertirse en el héroe de la selección de fútbol de España al marcar este viernes el gol de la victoria y darle a su selección el triunfo sobre Bélgica que la clasificó para las semifinales de la Copa del Mundo.

Fabián Ruiz había adelantado a España en el minuto 30, pero luego esa selección recibió su primer gol en contra de todo el torneo cuando Charles de Ketelaere remató de cabeza a la red cuatro minutos antes del descanso.

El marcador se mantuvo empatado 1-1 a lo largo del segundo tiempo y el partido parecía encaminarse inexorablemente hacia la prórroga.

Fue entonces cuando ocurrió la magia: el guardameta suplente belga Senne Lammens no pudo retener un disparo de Pau Cubarsí desde unos 23 metros.

Entonces, Merino -quien juega como centrocampista en el Arsenal- aprovechó el rechace y envió el balón al fondo de la red.

Lo más notable es que llevaba apenas 117 segundos sobre el terreno de juego, tras sustituir a Dani Olmo.

Dos goles que valen oro

Getty Images Merino aprovechó la oportunidad que se le presentó ante el portero de Bélgica, Senne Lammens.

Si este gol de Merino fue notable, no lo es menos el hecho de que fue él también el responsable de marcar en el minuto 91 el tanto decisivo en la victoria de España contra Portugal en octavos de final.

En esta ocasión, volvió a aparecer en el momento decisivo con otro tanto en los instantes finales para resolver un igualado duelo en Los Ángeles.

Lo más sorprendente quizá es que entre ambos partidos Merino solamente ha jugado 9 minutos, según datos de la plataforma Flashscoreusa.com, tiempo suficiente para meterlo entre los héroes de este Mundial.

Y es que con estos dos tantos, el actual centrocampista del Arsenal ha recordado la actuación de David Villa, quien en Sudáfrica 2010 marcó los goles cruciales para que España venciera a Portugal y a Paraguay, en octavos y cuartos de final respectivamente.

Aunque ambos han sabido resolver partidos cerrados y sacar a España de apuros, hay diferencias importantes: Villa era la estrella ofensiva de España, su delantero centro titular y, con cinco goles, fue el máximo goleador de La Roja.

Merino es un centrocampista que ha tenido menos oportunidades, pero que las ha sabido aprovechar al máximo.

Fútbol en la sangre

Getty Images Merino ha llamado la atención por la manera como celebra los goles, dándole la vuelta al banderín.

Nacido en Pamplona en 1996, Merino empezó su carrera futbolística en la cantera del Osasuna, que luego siguió en el Borussia Dortmund, el Newcastle United, la Real Sociedad y el Arsenal, donde juega desde 2024.

Vistiendo la camiseta de España también tiene un recorrido notable. En 2015, fue titular de la selección española que quedó campeona de Europa sub-19 y formó parte del equipo olímpico que se llevó la plata en Tokio 2020.

Más recientemente, Merino anotó in extremis el gol que le dio el triunfo a España ante Alemania en el último minuto de la prórroga de los cuartos de final de la Eurocopa 2024.

Este viernes, tras el triunfo frente a Bélgica, su apellido se convirtió en una de las palabras más buscadas según Google Trends.

Más allá de sus goles decisivos, una de las cosas que más llama la atención ha sido la forma como celebra sus tantos, pues en lugar de correr hacia las gradas se dirige hacia el banderín de córner y da una vuelta a su alrededor.

El gesto tiene su significado. Se trata de una suerte de dedicatoria a su padre, el exfutbolista Ángel Miguel Merino Torres, quien también solía hacer ese mismo gesto cuando estaba en activo.

Con reportería de Adwaidh Rajan de BBC Sports.

BBC

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FUENTE: BBC