Un famoso periodista argentino abandonó una transmisión en vivo para sacarse una foto con Shakira

Un reconocido periodista deportivo se la jugó en plena trasmisión en vivo y fue a perseguir a la cantante para conseguir una foto.

Shakira, una de las grandes artistas que dirá presente con su música en el Mundial 2026.

La cuenta regresiva para el estreno del Mundial 2026 dejó una escena tan inesperada como divertida. A pocas horas del encuentro inaugural entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca, un periodista argentino se convirtió en protagonista de un momento que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Todo ocurrió mientras Marcelo Benedetto realizaba una salida en vivo desde el histórico escenario donde se desarrollaría la ceremonia de apertura. En medio de su reporte sobre los preparativos del espectáculo, observó movimiento en una de las zonas cercanas al campo de juego y descubrió que Shakira se dirigía hacia el césped.

Así fue el momento en el que Marcelo Benedetto buscó a Shakira para sacarse una foto Marcelo Benedetto Buscó A Shakira Para Una Foto Sin pensarlo demasiado, el cronista interrumpió su relato y les adelantó a sus compañeros cuál sería su próximo paso. "La voy a buscar", lanzó antes de dejar el micrófono y dirigirse hacia la cantante colombiana.

Según se vio en las imágenes, Benedetto logró acercarse a la artista, incluso esquivando a una persona de seguridad que la acompañaba. Una vez frente a ella, le pidió una fotografía y Shakira accedió amablemente a posar para la selfie.

Shakira y Marcelo Benedetto Shakira junto a Marcelo Benedetto. Instagram Shakira_egypt. De regreso en la transmisión, el periodista celebró el particular logro frente a cámara. Incluso comparó el encuentro con la experiencia que había vivido tiempo atrás al fotografiarse con el exboxeador Mike Tyson.